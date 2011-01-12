Янукович ветировал разработанный Кабмином Тимошенко закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" относительно декларирования наличия сахара".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара” относительно декларирования остатков сахара", который был разработан правительством Юлии ТИМОШЕНКО осенью 2009 года.

Закон предусматривал обязательность декларирования остатков сахара для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности. Порядок декларирования остатков должен был определять Кабинет министров Украины. Данные о субъектах предпринимательской деятельности и объеме сахара, который находится в их собственности, указанные в соответствующей декларации, являются конфиденциальными. Субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в декларации об объеме сахара, который находится в их собственности.

В случае неподачи или несвоевременного представления субъектами предпринимательской деятельности декларации об объеме сахара, который находится в их собственности, или указания в декларации неполных или недостоверных данных, с таких субъектов должен был взиматься штраф в размере пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.