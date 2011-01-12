В Америке думают, что Янукович водит их за нос

Действия украинской прокуратуры больше напоминают политическое преследование, чем борьбу с коррупцией.

Такое мнение озвучил вице-президент Атлантического Совета США Дэймон Уилсон в интервью "Голосу Америки".

"Мы видим сегодня, что государственные институты используются для преследования политической оппозиции. Откровенно, мы знаем, что в украинской политике нет ангелов. Меня беспокоит то, что происходит сегодня - это повторение сценария систематического преследования бывших членов правительства", - отметил эксперт.

"Это не демократия, если после того как тебя выбрали, ты делаешь все для того, чтобы как можно дольше удержаться у власти. И сегодня в Киеве есть люди, которые пытаются это делать. Это чрезвычайно опасная ментальность для демократической системы", - заявил Уилсон.

По мнению эксперта, "случаи преследования журналистов и интеллигенции и особенно теперь с преследованием бывших должностных лиц - это выглядит как выборочное преследование тех, кто ассоциируется с предыдущим правительством, Оранжевой революцией".

В свою очередь советник Хельсинской комиссии Орест Дейчакивский напоминает, что мир хорошо понимает, что сегодня происходит в Украине.

"Если члены правительства Януковича думают, что они могут водить запад за нос, то я хочу сказать, что запад все прекрасно понимает. Я еще не встретил никого, который работает с Украиной, кто бы не думал, что последние уголовные преследования правительства Тимошенко является политически мотивированными", - заявил эксперт.

"Если ситуация с демократией ухудшаться такими темпами как сегодня, я не думаю что Европейский Союз захочет иметь дело с Украиной. Это и так трудно, Европа не ждет Украину с распростертыми объятиями даже при лучших обстоятельствах", - отмечает Дейчакивский.

Вместе с тем он убежден, что не все еще потеряно.

По его словам плюрализм украинской нации, когда половина населения не соглашается с политикой правительства, существование хотя и слабого гражданского общества и относительно свободных медиа дает шанс Украине выстоять и избежать введения полного авторитарного режима, наподобие тех, что действуют в России или Беларуси.

Украинская правда