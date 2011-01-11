«Наша Украина» требует, прежде чем увеличивать тарифы, защитить граждан

«Наша Украина» требует от властей, прежде чем увеличивать тарифы, защитить граждан, а не повышать затраты на себя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина”, об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, меры по защите наиболее социально незащищенных слоев населения предусмотрены в законопроектах, поданных депутатами от партии «Наша Украина», к сожалению, проигнорированы властью.

«Кроме того, мы требуем перед установлением новых коммунальных тарифов провести независимую экспертизу относительно обоснованности их повышения», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Председатель политсовета партии «Наша Украина» считает, что политика нынешней власти в социальной сфере значительно ухудшает положение украинского народа, поскольку уровень жизни стремительно падает, а новый год обещает дальнейшие трудности.

«Власть, которая уже не имеет возможности кормить общество предвыборными обещаниями, перешла в открытое наступление на социальные права украинцев», - убежден он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратил внимание на то, что при этом на фоне резкого урезания финансирования социальной сферы вызывающе увеличены расходы на обслуживание власти и чиновнического аппарата. «Остальным достанутся разве что крошки с барского стола», - сказал он.

Председатель политсовета партии «Нашей Украины» напомнил, что провластное большинство в парламенте не поддержало конструктивные бюджетные предложения депутатов от «Нашей Украины» по улучшению благосостояния людей. В частности, были отвергнуты предложения по увеличению до прожиточного минимума ежемесячную помощь по уходу за детьми до трех лет, по выделению 5 млрд. грн. для повышения должностных окладов медицинских работников и другие.

«Вместо этого на лечение чиновного руководства в санаториях в бюджете предусмотрена такая же сумма, что и на все программы по вопросам детской онкологии, на профилактику и лечение туберкулеза и других инфекционных заболеваний. Малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам качественное лечение не доступно», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что при этом груз просчетов экономической и социальной политики откровенно переносится на плечи предпринимателей, людей наемного труда, медицинских работников, учителей и всех других, кто зарабатывает на жизнь честным трудом.

«Резкий рост цен на потребительские товары и услуги, а также коммунальных тарифов – прямое следствие непрофессиональности нынешней властной команды. Вместо реформ правительство занимается очковтирательством, жонглируя показателями, которые не имеют никакого отношения к реальному миру. Реальная картина социальной катастрофы скрывается и от собственных граждан, и от мирового содружества», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.