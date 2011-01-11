Бомбу в Верховной Раде не нашли

В Верховную Раду Украины опять пускают посетителей после того, как из-за сообщения о возможном заминировании из помещения парламента были выведены почти все присутствующие.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва в работе парламента в ВР прибыла специальная группа, которая проверяла информацию о возможном заминировании. В частности, кроме работников данной службы, в ВР были доставлены две овчарки. В то время, как посетители ВР покинули помещение, в нем продолжали оставаться народные депутаты и работники некоторых подразделений ВР.

Во время вечернего пленарного заседания председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что информация о заминировании ВР не подтвердилась.

Он успокоил депутатов и призвал их продолжать работу.

«В результате обследования не подтвердилась информация о заминировании Верховной Рады Украины. У нас есть все основания спокойно работать», - сказал В.ЛИТВИН.