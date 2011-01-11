Джарты заявляет, что не собирается в отставку

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявляет, что не намерен уходить в отставку с должности премьера Автономной Республики и в ближайшее время собирается обсудить с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ свою дальнейшую работу на этом посту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ДЖАРТЫ заявил сегодня журналистам в Симферополе после посещения предприятия «Крымтроллейбус» - это был его первый визит после продолжительной болезни и появившейся в ряде СМИ информации о возможной отставке.

«Скептики говорили, что я ухожу, и отставка у меня в ближайшее время, - я не хотел бы даже об этом говорить… Я связываю свою судьбу с Крымом и крымчанами, хочу здесь работать и проявить себя как человек, как личность, как профессионал своего дела совместно с командой, совместно с крымчанами», - сказал В.ДЖАРТЫ.

«Я буду обсуждать (с В.ЯНУКОВИЧЕМ) дальнейшую работу в Автономной Республике Крым, какие задачи стоят передо мной, перед Советом министров на 2011 год в рамках стратегии (экономического и социального развития региона до 2020 года), которая была принята Верховной радой Крыма. 2013 год - у нас стабилизация, 2017 - эффективный рост, 2020 год, согласно стратегии, «Крым - жемчужина Украины», и я хотел бы эти этапы пройти в Крыму», - отметил глава Крымского правительства.

При этом В.ДЖАРТЫ оценил работу заместителей председателя Совмина во время его отсутствия на «пятерку» по пятибалльной системе.

Как сообщал УНИАН, ВР АРК 16 ноября 2010 года снова назначила главой правительства региона В.ДЖАРТЫ, который возглавлял Совет министров автономии с середины марта. После этого В.ДЖАРТЫ была сделана операция на желудке в немецкой клинике.

Премьер Крыма вышел на работу 10 января 2011 года.