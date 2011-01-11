Фюле расскажет Януковичу, что сближение с ЕС возможно при условиях?

Без соблюдения прав на мирные собрания и свободу СМИ Украине не видать сближения с Европейским Союзом. Такой «месседж» привез в Киев комиссар по вопросам расширения Евросоюза и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, сообщили Deutsche Welleв Представительстве ЕС в Украине.

Как отметил Давид СТУЛИК - пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине, это уже четвертый визит Ш.ФЮЛЕ в Киев за последние десять месяцев.

Ш.ФЮЛЕ сегодня встретится с украинским президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ и представителями правительства и парламента, чтобы согласовать план двустороннего сотрудничества на 2011 год. Интенсификация диалога между Украиной и Евросоюзом связана с тем, что стороны желают до конца года завершить переговоры, касающиеся создания зоны свободной торговли с ЕС и имплементировать план действий по введению безвизового режима, пояснил Д.СТУЛИК.

В то же время Д.СТУЛИК отметил: «Главный «месседж» – это то, что следующий год будет напряженным годом для введения реформ в Украине. Перед нами есть много вызовов. Не в последнюю очередь комиссар Ш.ФЮЛЕ хочет поговорить о свободе собраний, свободе прессы, правах человека, развитии демократии. Потому что это ценности, на основании которых ЕС хочет строить свои отношения с Украиной».

По его словам, нынешний визит еврокомиссара не стоит расценивать как «приезд ревизора». Впрочем, Ш.ФЮЛЕ хочет получить детальную информацию о последнем развитии событий в Украине. Поэтому он проводит встречи не только с официальными украинскими представителями, но и с общественными активистами из не государственных организаций.