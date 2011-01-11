Почему Народная самооборона зовет дипломатов в свой офис

«Народная самооборона» заявляет, что несколько гостиниц и Верховная Рада Украины отказали ей в предоставлении помещения для проведения брифинга для представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная самооборона».

В частности, в сообщении отмечается: «Народная самооборона» проведет брифинг для глав и политических советников дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, 12 января 2011 года, как было предварительно заявлено. Во время брифинга будут предоставлены факты политических преследований властью оппонентов, политическая оценка таких действий власти и возможный сценарий последствий политического противостояния. В силу определенных обстоятельств, не зависящих от «НС», изменен адрес проведения мероприятия. Так, 10 января партии было отказано в помещении в гостинице «Киев», позже – в Верховной Раде Украины и еще нескольких конференц-залах киевских гостиниц. После долгих переговоров было принято решение о проведении брифинга в офисе «Народной самообороны» по адресу: бульвар Л.Украинки, 10А».

В брифинге будут принимать участие народные депутаты Украины от оппозиционных фракций и адвокат лидера НС Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

В 14.00 завтра, 12 января, состоится подход для прессы.