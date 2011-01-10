ВО "Свобода": в Запорожье продолжается милицейский произвол

Сегодня сотрудники милиции задержали заместителя главы Запорожской областной организации ВО «Свобода» Юрия ГУДЫМЕНКО и пытались задержать еще одного заместителя руководителя Запорожской «Свободы» Артема МАТВИЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Запорожской облорганизации ВО «Свобода» Виталий ПОДЛОБНИКОВ.

«Юрий ГУДЫМЕНКО был задержан сегодня вечером, когда вышел из дома идти на пикет Запорожской ОГА. Сотрудники милиции не предъявили повестки, не объяснили причину задержания и даже не дали позвонить домой, предупредить родных. Мы о произошедшем узнали совершенно случайно и расцениваем это как продолжение милицейского произвола и репрессий», – сказал глава Запорожской облорганизации ВО «Свобода».

В.ПОДЛОБНИКОВ также отметил, что в это же время милиционеры также пытались задержать заместителя руководителя облорганизации ВО «Свобода» А.МАТВИЕНКО у него дома, но он отказался проследовать с сотрудниками милиции, которые не предъявили никаких документов, объясняющих попытку задержания. После этого у его дома был установлен пост сотрудников милиции.

Сейчас руководство Запорожской «Свободы» пытается установить в качестве кого и по какой причине задержан Ю.ГУДЫМЕНКО и готовит обращение в прокуратуру «о незаконном задержании и противоправных действиях сотрудников милиции».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Запорожье представители ВО "Свобода" провели очередной пикет здания Запорожской облгосадминистрации, требуя отменить статус русского языка как регионального. (После принятия 8 сентября 2010 года Запорожским облсоветом решения о предоставлении русскому языку статуса регионального запорожские "свободовцы" заявили, что будут ежемесячно 8 числа пикетировать Запорожскую ОГА, пока данное решение не будет отменено).

Как рассказал УНИАН В.ПОДЛОБНИКОВ, "в данном случае дата проведения пикета была перенесена в связи с праздниками".