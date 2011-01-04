Глава Тернопольского облсовета: мы тоже могли стать "в позу"

Завтра состоится внеочередная сессия Тернопольского областного совета, на которой запланировано принять бюджет области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель областного совета Алексей КАЙДА.

«Я подписал распоряжение о созыве на завтра внеочередного заседания. Мы тоже могли стать «в позу», и провести сессию 10-11 января, но не могут бюджетники быть заложниками политических амбиций правящих партий. А о ситуации, которая состоялась сегодня в сессионном зале, я лично сообщу Президенту Украины во время его приезда в нашу область 7 января», – заявил А.КАЙДА.

Он добавил, что завтрашняя сессия облсовета пройдет по той повестке дня, которая сегодня была принята за основу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, не состоялась «бюджетная» сессия Тернопольского облсовета.

Сессия была сорвана после того, как уполномоченная фракции Партии регионов Ярослава ПЬЯЛА выступила с требованием исключить из повестки дня два вопроса: об обращении Тернопольского облсовета к руководству государства по поводу политических репрессий в Украине и об обращении по поводу ограничений культурных и национальных прав украинцев в Российской Федерации.

Поскольку депутаты не поддержали это предложение, представители провластного депутатского объединения «Стабильность и порядок» не голосовали за принятие повестки дня в целом, и после этого председатель облсовета закрыл сессию.