Глава Тернопольского облсовета: мы тоже могли стать "в позу"
Сегодня бюджет принять не удалось
Завтра состоится внеочередная сессия Тернопольского областного совета, на которой запланировано принять бюджет области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель областного совета Алексей КАЙДА.
«Я подписал распоряжение о созыве на завтра внеочередного заседания. Мы тоже могли стать «в позу», и провести сессию 10-11 января, но не могут бюджетники быть заложниками политических амбиций правящих партий. А о ситуации, которая состоялась сегодня в сессионном зале, я лично сообщу Президенту Украины во время его приезда в нашу область 7 января», – заявил А.КАЙДА.
Он добавил, что завтрашняя сессия облсовета пройдет по той повестке дня, которая сегодня была принята за основу.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, не состоялась «бюджетная» сессия Тернопольского облсовета.
Сессия была сорвана после того, как уполномоченная фракции Партии регионов Ярослава ПЬЯЛА выступила с требованием исключить из повестки дня два вопроса: об обращении Тернопольского облсовета к руководству государства по поводу политических репрессий в Украине и об обращении по поводу ограничений культурных и национальных прав украинцев в Российской Федерации.
Поскольку депутаты не поддержали это предложение, представители провластного депутатского объединения «Стабильность и порядок» не голосовали за принятие повестки дня в целом, и после этого председатель облсовета закрыл сессию.