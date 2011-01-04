Заседание Апелляционного суда началось без Луценко

Заседание Апелляционного суда города Киева началось без участия экс-министра внутренних дел, лидера партии “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председательствующего на процессе судьи Александра БЕЦА, «не было заявления» от Ю.ЛУЦЕНКО.

Апелляционный суд рассматривает жалобу Ю.ЛУЦЕНКО относительно изменения ему меры пресечения с подписки о невыезде на арест.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2010 года сотрудники подразделения СБУ «Альфа» задержали Ю.ЛУЦЕНКО вблизи его дома в Киеве.

Ранее Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО предъявленное обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

30 декабря адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН обжаловал в Апелляционном суде Киева решение Печерского райсуда столицы об изменении ему подписки о невыезде удержанием под стражей.

3 января пресс-служба партии "Народная самооборона" сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО обратился с ходатайством в Апелляционный суд города Киева с просьбой дать возможность присутствовать на судебном заседании, на котором будет рассматриваться его жалоба об изменении меры пресечения.