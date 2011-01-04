Германия инициирует возобновление санкций против Беларуси

Правительство Германии планирует инициировать дебаты в Евросоюзе относительно возобновления санкций против Беларуси.

Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

Евросоюз ввел санкции против Беларуси в 2006 году. Эти санкции предусматривали, в частности, запрет на выдачу виз Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО и ряду высокопоставленных чиновников, а также «замораживание» их финансовых активов в Европе.

Два года назад министры иностранных дел стран-членов ЕС решили приостановить действие санкций относительно выдачи виз.

Вместе с тем, официальный Берлин убежден, что то, каким образом были проведены президентские выборы в Беларуси 19 декабря, а также последовавшие за ними репрессии против оппозиции, делают целесообразным возобновление санкций.

Пресс-секретарь правительства Германии Кристоф СТЕЕГМАНС во время традиционной пресс-конференции 3 января выразил мнение, что для ЕС пришло время обсудить «политический ответ» на репрессии в Беларуси.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ выразил мнение, что страны-члены Евросоюза должны «подумать, например, о приостановленных санкциях ЕС против Беларуси» до следующего заседания Совета иностранных дел ЕС, запланированного на конец января.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, победил А.ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции в Минске, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в президенты.