Наливайченко обеспокоен фактами преследования УПЦ КП

Бывший председатель СБУ, председатель Политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО обеспокоен фактами преследования Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Нашей Украины", ссылаясь на слова В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Мы считаем, что в Украине наблюдается не только свертывание демократических процессов, но и наступление на гарантированную Конституцией свободу совести. Сегодня власть, которая обязана действовать в соответствии с конституционным принципом отделения церкви от государства, дает порочный и недальновидный сигнал всем верующим людям в Украине, свидетельствуя о нескрываемой благосклонности исключительно к одной церковной конфессии», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, "в рамках постсоветской бюрократической логики" такие действия, по сути, означают объявление чиновнической войны религиозному согласию в Украине. «Такая политика неминуемо будет покрывать религиозное рейдерство, захват храмов, попрание духовных потребностей наших граждан», – убежден председатель Политсовета «НУ».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «следуя таким неправильным путем власть не только отдаляется от идеи Единой Поместной Церкви, но и становится идейным продолжателем большевистских преследований и репрессий против Украинской Церкви в ХХ веке».

Исходя из изложенного, политическая партия «Наша Украина» обращается ко всем верующим гражданам, независимо от их конфессиональной принадлежности: "несмотря на любые неразумные действия, как государственных, так и церковных чиновников, давайте сообща заботиться о духовном единстве в духовном доме – без наступления на права других верующих – и действовать во имя создания единого украинского храма". "Надеюсь, что такое мнение, которое, уверен, разделят миллионы украинцев, власть все-таки услышит», – подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 января Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ заявил о попытке реализовать в Украине разработанный в Москве масштабный план по развалу и уничтожению Киевского Патриархата.