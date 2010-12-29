Тимошенко «почему-то убеждена», что следователь отпустит ее в Брюссель

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что следователи разрешат ей осуществить поездку в Брюссель (Бельгия) для встречи с европейскими политиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед очередным допросом в Главном управлении Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

«Я думаю, сразу после новогодних праздников я приму приглашение генерального секретаря и президента Европейской народной партии посетить Брюссель для того, чтобы можно было проанализировать, как выполняются резолюции, принятые по поводу свертывания демократии в Украине Европейским парламентом, Парламентской Ассамблеей Совета Европы. И думаю, что есть достаточно серьезный разговор, который надо вести с нашими партнерами в канун подписания соглашения о политической ассоциации между Украиной и Европой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос журналиста, каким образом она планирует осуществить эту поездку, поскольку доя нее установлена такая мера пресечения, как подписка о невыезде, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я действительно нахожусь под подпиской о невыезде, но функционирование подписки о невыезде таково, что если мне нужно покинуть место своего проживания, я должна обращаться к следователю и брать его согласование”.

“Я почему-то убеждена, что для встречи с европейскими значимыми политиками такое разрешение я получу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.