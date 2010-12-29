ЕНП возмущена ростом в Украине давления власти на оппозицию

В Европейской народной партии возмущены ростом в Украине давления со стороны власти на оппозицию.

Об этом заявил Генеральный секретарь ЕНП Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИС вчера в телефонном разговоре с лидером партии "Батьківщина" Юлией ТИМОШЕНКО.

"Мы возмущены ростом политически-мотивированного давления со стороны власти на оппозицию и Вас лично, как ее лидера. Это недопустимо», - отметил генсек Европейской народной партии, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Он подчеркнул, что “такие действия власти, к сожалению, только отдаляют Украину от ЕС”.

“В этой сложной ситуации мы полностью поддерживаем Вас”, - заверил А.ЛОПЕС-ИСТУРИС лидера “Батьківщини”.

“Преследование политических оппонентов противоречит всем европейским нормам и принципам", - подчеркнул он.

Также генеральный секретарь ЕНП пригласил Ю.ТИМОШЕНКО в январе 2011 года посетить Брюссель (Бельгия). "Мы приглашаем Вас посетить Брюссель в январе для встречи с ведущими европейскими политиками и для координации совместных действий относительно поддержки демократии в Украине", - сказал А.ЛОПЕС-ИСТУРИС.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Европейскую народную партию за солидарность и поддержку демократии в Украине.

Она отметила, что европейский выбор остается главным приоритетом для ее политической силы и большинства граждан Украины.

Как сообщалось, Европейская народная партия (ЕНП) является наиболее влиятельной политической силой на европейском континенте. ЕНП объединяет 73 партии из 39 стран Европы, в том числе партии канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, Президента Франции Николя САРКОЗИ, премьер-министра Польши Дональда ТУСКА и другие партии-партнеры.