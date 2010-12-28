Геращенко тревожит, почему молчит Ющенко

Народный депутат Украины, член фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО считает, что экс-президенты Леонид КРАВЧУК, Леонид КУЧМА и Виктор ЮЩЕНКО не должны молча наблюдать при «белоруссизацией» Украине.

В эфире телеканала ТВі, комментируя задержание Юрия ЛУЦЕНКО, И.ГЕРАЩЕНКО заявила, что «общество не воспринимает сегодняшние репрессии исключительно как борьбу с коррупцией, потому что борьбу с коррупцией нужно начинать с себя». «И если сегодня Ю.ЛУЦЕНКО задержали якобы по экономическому делу, по хищению государственного имущества, завладение государственным имуществом в особо крупных размерах, то сегодня оппозиция должна требовать, как минимум, открыть уголовные дела против тех депутатов-совместителей, которые полгода получают две зарплаты: депутата Верховной Рады и министра или губернатора, и за это время получили, за полгода приблизительно, по 100-150 тыс. гривен», — добавила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она считает, что сегодняшние действия власти по отношению к оппозиции являются попыткой запугать общество. «Мы уверено и очень быстрыми шагами идем к белорусскому варианту в Украине», - говорит депутат. «Меня сегодня очень тревожит, почему молчит ЮЩЕНКО. Мне кажется, что сегодня пришло то время, когда нужно, чтобы три Президента Украины — и Л.КРАВЧУК, и Л.КУЧМА, и В.ЮЩЕНКО — которые так или иначе строили Украину, тем способом, который они видели и считали правильным, они не должны сегодня молча наблюдать над «белоруссизацией» Украине. Украина - это не Россия, но это и не Беларусь».

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что депутаты от оппозиции намерены обратиться к трем Президентам Украины, чтобы они объяснили нынешнему главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ, какие последствия для страны может иметь преследование оппозиции: «Мы собираемся это сделать: обратимся к трем президентам — Л.КУЧМЕ, Л.КРАВЧУКУ, В.ЮЩЕНКО — с просьбой, чтобы они встречались с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, и поговорили… Мне кажется, что нужно, чтобы В.ЯНУКОВИЧУ его коллеги по креслу и по Банковой рассказали о том, которые это может иметь последствия для него лично, для его команды и Украины».