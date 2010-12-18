Регионал убеждает, что политического заказа на драку в ВР не было

Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО заверяет, что никакого политического заказа на драку в парламенте не было.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы "Большая политика" на телеканале "Интер", отвечая на вопрос, кто давал команду "штурмовать" членов фракции "БЮТ-Батькивщина" в четверг в сессионном зале ВР.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что не может назвать конкретного человека, который якобы отдавал приказ о штурме, поскольку не знает этого. "Более того, скажу, что политического заказа на драку не было. И в этом я убежден абсолютно", - заявил он.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что выяснил это для себя во время совещания у председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, участие в котором оппозиция не приняла. "Мы говорили об этом событии как об очень досадном... Заказа не было. Какой-то конкретной фигуры, которая задумала нападение, не было", - добавил он.