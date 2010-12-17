Путин поздравил Азарова с днем рождения

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поздравил премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства России.

«Состоялся телефонный разговор В.ПУТИНА и Н.АЗАРОВА. Они обсудили текущие моменты торгово-экономического взаимодействия двух стран, и В.ПУТИН поздравил своего коллегу с днем рождения», - говорится в сообщении.

Как известно (биография на Лентапедии), Н.АЗАРОВ родился 17 декабря 1947 года в городе Калуга (Россия).