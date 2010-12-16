Янукович сам привел Цушко в АМК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил руководителям структурных подразделений Антимонопольного комитета и его членам нового председателя АМК Василия ЦУШКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я хочу пожелать Вам успехов на этом посту, а коллективу Антимонопольного комитета – согласованного труда на защиту государственных интересов Украины», – сказал Президент в своей речи во время представления.

Глава государства отметил, что В.ЦУШКО прошел непростой путь. В частности, в последние годы был руководителем двух влиятельных министерств страны, ранее возглавлял Одесскую ОГА, длительное время работал в парламенте.

Президент заметил, что предшественник В.ЦУШКО Алексей КОСТУСЕВ проработал председателем АМК восемь лет, и пожелал новоназначенному руководителю комитета «такой же стабильности».

Со своей стороны, В.ЦУШКО поблагодарил Президента за доверие и заверил, что АМК не будет «плестись в хвосте тех реформ, которые сегодня реализуются в нашем государстве».

Обращаясь к присутствующим, Президент отметил, что хотел бы, чтобы АМК своими действиями всегда создавал условия государственной защиты конкуренции. «Это очень важно», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заметил, что АМК сегодня имеет в нашем государстве прекрасную репутацию: «Есть доверие бизнеса, есть доверие населения, есть доверие гражданского общества – это очень важно».

Отвечая на вопрос относительно влияния админреформы на АМК, Президент отметил, что у этого учреждения четко выписанная функция, которую нужно только совершенствовать. «Я вместе с международными экспертами готов совместно над этим работать», – заверил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что при этом должны непременно быть учтены европейские стандарты.

Президент призвал присутствующих к активному участию в этом процессе. Глава государства также отметил, что к работе над реформированием антимонопольного законодательства могут приобщиться также члены Комитета по экономическим реформам.

Как сообщалось, сегодня Президент своим указом назначил В.ЦУШКО председателем Антимонопольного комитета Украины.

14 декабря Верховная Рада дала согласие на назначение В.ЦУШКО на должность руководителя АМК.

А.КОСТУСЕВ на местных выборах в октябре был избран мэром Одессы.