Тимошенко: моя семья никогда не была счастлива

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее второе баллотирование на пост Президента будет зависеть исключительно от воли украинцев.

Об том она заявила в интервью журналу «Корреспондент» №47(435) от 10 декабря 2010 года.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, человек не может ставить целью своей жизни должность или деньги, поскольку в определенный момент жизни нужно задуматься - а что ты оставишь после себя. «Ты оставляешь счастливую семью, надежную? Моя семья надежная и любимая, но она никогда не была счастлива, потому что она никогда меня не видит. Мы никогда по-настоящему не были вместе, потому что всегда в моей жизни были вопросы, связанные с моей политической и общественной деятельностью», - сказал она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что хочет в этой жизни оставить то, что не измеряется деньгами, должностями и авторитетами. «Это тот вклад, который я хочу вложить в развитие моей страны. А президентство – это уже как решит страна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.