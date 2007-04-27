Генсек Совета Европы знает, что делать украицам

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЕВИС предлагает урегулировать политический кризис в Украине через диалог между всеми политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ДЕВИС заявил сегодня журналистам после завершения встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я не посредник, я – генеральный секретарь Совета Европы, и нахожусь здесь для того, чтобы продолжить дискуссию, которую мы проводим последние три недели», - сказал Т.ДЕВИС.

Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул, что не стремится выполнять посредническую роль в урегулировании политического кризиса в Украине. «Во время моих встреч с партнерами они интересуются, что я думаю, но это не роль посредника. Я говорю так, как думаю, а посредник встречается с разными сторонами. Я не пытаюсь это делать, я выслушиваю всех и высказываю свое мнение», - пояснил он.

По словам Т.ДЕВИСА, если люди, с которыми он встречается, интересуются его мнением, то он всем говорит одно: «Нужно вести диалог с другими политическими силами, потому что это проблема внутри Украины, и ее должны решать сами украинцы. Это делается просто – нужно собраться вместе и вести диалог».

Генеральный секретарь Совета Европы также сообщил, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ поделился с ним своей точкой зрения на возможные пути урегулирования ситуации после подписания Президентом второго указа о досрочных парламентских выборах.

Вместе с тем, Т.ДЕВИС не обнародовал мнение В.ЯНУКОВИЧА. «Это он (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) вам скажет, а не я», - подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы.