Предприниматели требуют рассмотреть ситуацию с кодексом на СНБО

Предприниматели требуют сегодня на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотреть ситуацию, сложившуюся в стране в связи с принятием Налогового кодекса.

Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя партии „За Украину!” Ксения ЛЯПИНА, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Она отметила, что в Украине около 4-5 млн. людей - малых предпринимателей и наемных работников – прямо зависимы от условий ведения бизнеса.

„Вчерашние акции предпринимателей доказали, что на сегодняшний день Налоговый кодекс - это вопрос номер один. Поэтому они требуют рассмотреть данный вопрос с точки зрения национальной безопасности”, - сказала депутат.