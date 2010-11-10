Левочкин уверен, что оппозиция готовит проблемы на саммите Украина-ЕС

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН подчеркивает, что представители оппозиции сделают все возможное на международном уровне для того, чтобы результаты саммита Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе стали наименее успешными для украинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛЕВОЧКИН заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я, к сожалению, должен констатировать о том, что украинская оппозиция пытается сделать все возможное для того, чтобы саммит был как можно менее успешным», - сказал он:

Глава АП уточнил, что это касается, в первую очередь, вопроса создания зоны свободной торговли Украина-ЕС, а также безвизового перемещения украинских граждан.

«Поскольку для оппозиции важнее неуспех власти, чем успех Украины», - считает С.ЛЕВОЧКИН.

Он также констатировал, что переговоры украинской стороны с ЕС продолжаются.

«Группа переговорщиков со стороны Украины сейчас усилена по поручению Президента. И мы надеемся на получение оптимального результата», - заявил глава АП.