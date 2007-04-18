Тимошенко: шкура Мороза никому не интересна

Лидеры оппозиционных сил называют нелепостью заявления председателя парламента Александра МОРОЗА о намерении оппозиции под видом сторонников коалиции захватить Секретариат Президента и ряд других государственных учреждений.

В частности, сегодня во время пресс-конференции лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что «для каждого настоящего оппозиционера переодеться в другие цвета является позором». «Мы бы никогда не хотели быть в шкуре МОРОЗА. Его шкура ни для кого в Украине не интересна», - сказала лидер БЮТ.

Со своей стороны лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что представители коалиции уже неоднократно пугали украинское общество якобы намерениями оппозиции осуществить провокации.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он может предложить коалиции обсудить информацию «о том, что украинская подводная лодка продвигается под землей по реке Лыбидь в направлении Верховной Рады». По его словам, это было бы интересной информацией для таких представителей коалиции, как Василий ВОЛГА, Василий КИСЕЛЕВ и, собственно, для самого Александра МОРОЗА. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что чем больше представители коалиции будут делать подобные заявления, тем больше украинское общество будет склоняться к мысли, что Украине нужна новая властная команда.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании ВР А.МОРОЗ сказал: поступила информация, что «готовится элементарная провокация». Он рассказал, что им поступила информация о том, что “оппозиция готовит провокации по силовому захвату Секретариата Президента Украины, НБУ и других административных сооружений”. После чего депутат из фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ призвал депутатов из коалиции отобедать и выходить на дежурство к помещениям парламента, правительства и Конституционного Суда. По словам В.КИСЕЛЕВА, возле ВР должны дежурить 15 народных депутатов из СПУ, 15 из КПУ – возле Кабинета министров Украины, а все остальные, в частности народные депутаты из фракции Партии регионов, будут дежурить возле Конституционного Суда.