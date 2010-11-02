Результаты выборов в Винницкий облсовет

По предварительным данным, которые приводит партия "Единство", на выборах в областной совет Партия регионов получила 23% голосов, ВО "Батькивщина" – 22%, "Единство" Винниччины – 14,5% и "Фронт Змін" – 8%.

По мажоритарной системе – 36 мест в облсовете будет за Партией регионов, 11 – ВО "Батькивщина", 10 - "Единство", 5 – Народная партия, 1 – "Свобода", 1 – "Собор", 1 – Украинская Народная Партия, 1 – Соцпартия.

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Бывший глава Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ, который сообщил об этом на пресс-конференции, добавил:

"Мы довольны результатами, которые мы получили. По предварительным результатам, команда политической партии "Единство" в Винницкой области получила 14,5% голосов. Мы еще провели 10 мажоритарных депутатов областного совета и уверены в том, что фракция политической партии "Единство" будет состоять из 23-25 депутатов областного совета", - сообщил он.

А.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что за месяц удалось поднять практически нулевой рейтинг до более чем 14%. "Команда - А.ДОМБРОВСКИЙ, Г.ЗАБОЛОТНЫЙ, О.ПОРОШЕНКО - это команда единства людей, а избирательная кампания - это была кампания-отчет, а не агитация, именно поэтому мы и достигли такого уровня доверия избирателей", - считает экс-губернатор.

В то же время он отметил, что после 2004 года еще не было такой "грязной" политической кампании с такой низкой явкой избирателей, а также вызывает обеспокоенность, что с некоторых участков в определенных районах до сих пор не сданы протоколы и бюллетени.

"Я не помню избирательной кампании, по крайней мере за тот период, когда мы работали командой и в облгосадминистрации и в облсовете, чтобы явка и в районах и в городе Виннице была такой низкой, как и в целом по Украине. Я думаю, что это есть серьезный вопрос и серьезный сигнал для тех, кто сегодня представляет политическую элиту в нашей стране найти ответ, почему люди не проголосовали. Когда средняя явка составляет 50%, а во многих районах она не достигла 50%, я думаю, что вопросов больше, чем ответов", - считает А.ДОМБРОВСКИЙ.

По его словам, сейчас в Украине происходит серьезная политическая трансформация. "Сейчас в Украине происходит серьезная политическая трансформация, она происходит с точки зрения оценки людей тех или других политических партий, и люди своим голосованием подтверждают эти процессы, а с другой стороны - осуществляется попытка ввести однопартийную систему в нашем государстве", - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

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Председатель Винницкой городской организации партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", депутат Винницкого областного совета Людмила ЩЕРБАКОВСКАЯ признает, что Партия регионов выиграла выборы в Винницкой области.

Как сообщила УНИАН Л.ЩЕРБАКОВСКАЯ, она ожидает, что после победы “регионалов” следует ожидать повышения цен и тарифов, в то же время ставя под сомнение соблюдение принципов свободы слова и демократии.

"Мне очень жаль, что наши граждане разочарованы, не отнеслись со всей серьезностью к защите самих себя, своей Родины. И теперь в Винницкой области победила партия власти, которая будет повышать цены, тарифы, под сомнение поставлены свобода слова и демократия", - отметила она.

По мнению Л.ЩЕРБАКОВСКОЙ, такой результат связан с особенностями законодательства, которым запрещено участие в местных выборах блоков. Это серьезно повлияло на ход голосования, считает она.

По ее мнению, многие люди разочарованы и не пришли голосовать, а "Винницкая область имела один из самых низких процентов по активности избирателей".

В то же время Л.ЩЕРБАКОВСКАЯ отметила, что фракция ВО "Батькивщина" в Винницком областном совете будет и впредь отстаивать интересы общины и помогать в решении проблем области.

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Партия регионов в Винницком областном совете, по предварительным данным, создает большинство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА сказал во время пресс-конференции.

"В Партии регионов уже есть большинство – мы насчитали предварительно около 70 мест. Мы не видим причин создавать с кем-то какой-то альянс, однако мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут представлены в облсовете", - сказал Н.ДЖИГА.

По его словам, председателем облсовета станет тот, кого предложат и выберут депутаты. "Все достойны. Каждый из депутатов достойный быть председателем областного совета", - отметил Н.ДЖИГА.

Он также сообщил, что явка по области составила 57% и эта явка является нормальной.