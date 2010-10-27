Три кандидата в Запорожье снялись с выборов в пользу "Батьківщини"

В Запорожье три кандидата на пост городского головы сняли свои кандидатуры в пользу кандидата на пост мэра от ВО «Батьківщина» Александра СИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, официальные заявления сами кандидаты: Станислав ЗУБОВ (УРП "Собор"), Василий ВАРЕЦКИЙ (партия "Справедливость") и Анна ТАРАСОВА (Республиканская христианская партия) сделали вчера на совместной пресс-конференции.

По их словам, основная причина такого решения - не "распылять" электорат, который намерен проголосовать за оппозиционные силы.

Также среди причинам снятия своих кандидатур в пользу А.СИНА они назвали действия провластной партии, в результате которых "нынешний и.о. мэра, претендующий на пост городского головы Запорожья от партии власти (Владимир КАЛЬЦЕВ, идущий на выборы от Партии регионов - УНИАН), имеет значительные преимущества по сравнению с остальными".

"Его бил-бордами завешен весь город. По сравнению с большинством других кандидатов, ему предоставлен свободный доступ к телеэфиру на всех местных каналах, для проведения избирательной кампании он не ушел в отпуск, а фактически управляет городом", - сказал В.ВАРЕЦКИЙ, отметив, что в том числе и по этой причине они решили объединиться "вокруг единого кандидата, которого считают наиболее авторитетным и рейтинговым".