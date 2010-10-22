"Фронт Змін" заявляет об избиении агитаторов в Днепропетровске
22:34, 22 октября 2010Политика
1354 0
Задержали одного из нападавших
Днепропетровская областная организация партии „Фронт Змін” заявляет об избиении своих агитаторов в Днепропетровске.
Об этом УНИАН сообщил руководитель облорганизации Андрей ПАВЕЛКО.
„Вчера, 21 октября, на жилищном массиве Северный по ул. Буковинской в 15 часов неизвестные избили несколько активистов-агитаторов политической партии „Фронт Змін” возле агитационной палатки и исчезли с места преступления”, - сказал А.ПАВЕЛКО.
По его словам, облорганизация партии обратилась с заявлением в Самарский райотдел внутренних дел Днепропетровска. Милиции удалось задержать одного из нападавших. В настоящее время выясняется личность задержанного, а также мотивация его действий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter