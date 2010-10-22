Гурвиц: одесский губернатор дискредитирует Януковича

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявляет, что председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК дискредитирует Президента Украины и Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Э.ГУРВИЦ высказал в ходе интернет-конференции, отвечая на замечание о том, что Э.МАТВИЙЧУК «превратил административное здание ОГА и площадь перед ним в трибуну для личной беззастенчивой агитации и прямого давления на избирателей, и в этой связи следовало бы направить в Киев видеоматериалы выступлений губернатора».

«Одесский губернатор уже давно наработал на «максимум». Если бы кто-то захотел нанести больший ущерб репутации Президента и Партии регионов, у него вряд ли бы это получилось», сказал Э.ГУРВИЦ и добавил: «Думаю, что оргвыводы - лишь вопрос времени».

Он также сообщил, что на выборах в Одессе намерены присутствовать иностранные наблюдатели, причем «их будет больше, чем в любом другом городе страны. И не по нашей инициативе». «В силу разных причин одесские выборы привлекли большое внимание многих международных структур, общественных организаций, в том числе друзей Одессы из городов-побратимов», - пояснил городской голова.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал от руководителей областей обеспечить одинаковые условия для всех участников выборов в местные органы власти.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что власть не должна вмешиваться в избирательный процесс, а должна лишь помогать всем без исключения политическим силам. Он призвал губернаторов не только обеспечивать всех участников выборов помещением и другим необходимым, но и способствовать всем без исключения в проведении кампаний.

Обращаясь к губернаторам, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что у каждого на столе должен лежать закон о местных выборах. «Чтобы вы четко ориентировались и шли четко в русле закона», - сказал Президент.