Вопрос к господину Портнову: что делать с судьей, который не читает законов?

Сегодня день какой-то клоунады стражей порядка и судей.

Причем и тем, и другим, похоже, пофигу, что о них думает общество, ведь делают заявления, которые могут вызывать уже даже не возмущение, а просто хохот.

Читаем заявление генпрокурора Александра Медведько о том, что замена адвоката обвиняемого в убийстве Гонгадзе Алексея Пукача осуществлялась по личному решению Пукача. "Это была личная воля Пукача. Я сам читал протокол допроса, где он сказал, что на него не было никакого давления и он принял решение, что с ним будет работать новый адвокат", - отметил Медведько.

Можно ли представить себе существование протокола допроса, в котором обвиняемый в убийстве Пукач сообщает, что он отказывается от своего адвоката в связи с давлением на него следователей Генпрокуратуры? Понятно, что такой протокол никогда бы не увидел мир. Зачем тогда этот цирк от генерального прокурора? Понятно, что речь идет о попытке Генпрокуратуры отмазать определенных лиц от обвинений в заказе убийства Георгия Гонгадзе, а потому и пожелали отстранить слишком активного, сейчас уже бывшего, адвоката Пукача.

Хотя следует отметить, что господин Медведько сегодня просто в ударе: что ни заявление, то, как говорят, хоть стой, хоть падай.

Он заявил, что Генпрокуратура определит, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении прежнего премьера Юлии Тимошенко по результатам аудита.

"У нас материалов этого аудита еще нет, но я давал поручение международно-правовому управлению изложить свою позицию мне", - сказал он.

"И если материалы аудита будут направлены в Генпрокуратуру для рассмотрения и проведения доследственной проверки, то мы примем решение в порядке статьи 97-й уголовно-процессуального кодекса, то есть или будет возбуждено уголовное дело, или, если для этого не будет оснований, будет постановление об отказе в возбуждении", - отметил Медведько.

Интересно, на кого рассчитаны такие заявления? Не секрет, что аудит заграничных фирм вообще не может быть основанием для открытия уголовного дела. Основанием может быть информация в СМИ о совершении преступления. Но все факты, которые приводятся в аудите, уже давно обнародованы в СМИ.

Деятельность Генпрокуратуры все годы независимости была политически мотивированной, потому о праве вспоминать уже даже не смешно. Все наши генеральные прокуроры всегда ориентировались на интересы наиболее сильных политических игроков и никоим образом не на правовые основания.

Вспомним, какую клоунаду устроила Генпрокуратура, когда в прошлом году я посылал официальные заявления на имя Медведько относительно очевидных нарушений бюджетного законодательства со стороны правительства Тимошенко. Футболили они те заявления, как хотели, потому что не знали, кто выиграет президентскую гонку. Кстати, уже год прошел, а я так и не получил ответа от наших прокуроров. Правда, уже в этом году увидел, что Генпрокуратура обжаловала в суде одно из прошлогодних решений правительства относительно использования бюджетных средств, о котором я писал. Суд его признал незаконным, хотя это и так было очевидным. И никакого смысла в этом не было, потому что бюджетные средства уже были потрачены. Задание же Генпрокуратуры заключалось в возбуждении уголовного дела еще тогда, когда деньги можно было “спасти”. Но зась. Тогда прокуроры не знали, кто выиграет выборы. А у нас принято возбуждать дела лишь против тех, кто их проиграл. А пока нарушители при власти, стражи порядка делают вид, что они слепые, глухие и немного придурковатые.

Очевидно, если это будет выгодно Банковой и оттуда будет соответствующее указание, в необходимой для власти последовательности будут возбуждаться уголовные дела против тех или других персон.

Иначе взялись бы не только за Игоря Диденко и Анатолия Макаренко, которые были исполнителями в деле незаконного отъема и растаможивания газа “РосУкрЭнерго”, но и за разработчика и главного организатора той откровенно криминальной схемы, который в настоящее время сидит на Банковой в кресле одного из заместителей главы Администрации президента. Если бы была воля Банковой, то следовало бы возбудить уголовные дела вообще в отношении всех газовых контрактов, которые были подписаны в январе прошлого года. Потому что там фактов откровенных злоупотреблений властью и халатности (как минимум), которые поставили украинскую экономику на колени перед Россией, более чем достаточно.

Но среди соучастников тех сделок сам Путин, потому о таком можно даже не мечтать. Пока еще.

Практика политически мотивированных решений относительно открытия или не открытия уголовных дел у нас будет продолжаться по меньшей мере до тех пор, пока органы прокуратуры будут выполнять не свойственные им функции ведения следствия.

Кстати, о заместителях главы Администрации президента...

Имею вопрос к господину Андрею Портнову, который отвечает за правовые вопросы в АП. Тут у нас судьи устраивают цирк, не хуже, чем прокуроры.

Окружной административный суд Киева запретил партии «За Украину!» проводить акцию с требованием немедленного увольнения министра образования и науки Дмитрия Табачника. Решение типичное для сегодняшнего представления власти о правах граждан на мирные собрания. То есть ничего странного. Но посмотрим, с какой аргументацией это решение суда было принято.

В соответствии с решением суда "проведение массовых мероприятий возле помещения Администрации президента негативно повлияет на имидж столицы Украины, что обусловит негативное впечатление высших должностных лиц иностранных государств о стране в целом".

Так вот у меня вопрос к господину Портнову как члену Высшего совета юстиции и одному из главных властных законодателей. Может ли он показать, в каком законе есть такая аргументация как основание для запрета на проведение митингов. И если нет, то когда следует ожидать рассмотрения в Высшем совете юстиции дела относительно соответствия судьи занимаемой должности, и как долго вообще этот судья, который так откровенно пренебрегает нормами материального права, будет состоять в своей должности? Очень хотелось бы услышать ответ Андрея Владимировича...

Борис Кушнирук