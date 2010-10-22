Тимошенко видит, что Янукович объединяет страну

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что в случае фальсификации местных выборов в Украине начнутся акции протеста против власти.

"Если эти местные выборы не остановят власть, и она не начнет думать, что создала для людей невозможные условия для жизни, то после выборов эту антисоциальную власть просто сметет народная волна", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с представителями студенческих и общественных организаций в Сумах, сообщается на ее сайте.

Лидер "Батькивщины" предупредила, что волна протеста против действий нынешней антиукраинской власти может захватить представителей всех регионов Украины. "ЯНУКОВИЧ делает то, что не сделали ни КУЧМА, ни ЮЩЕНКО – он объединяет страну. Сегодня и на востоке, и на западе люди думают одинаково: предприниматели Донецка, Луганска, Львова восстают против аморальной политики власти", - констатировала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что, встречаясь с людьми, ощущает позитивные изменения в настроениях граждан по отношению к оппозиции, и поэтому главной задачей оппозиции она считает создание "опоры для людей, на которую сегодня людям можно будет опереться".

"Если эти выборы хотя бы немножечко не вправят мозги власти, если власть не увидит, что люди ее не поддерживают и не изменит политику по отношению к бизнесу, к женщинам, которым хотят продлить возраст выхода на пенсию, работающим пенсионерам, которым после выборов предложат получать только 50% от объема пенсии, то народная волна снесет, и этому не помогут заборы Банковой или Грушевского, за которыми они прячутся от народа", - подчеркнула она.

"Ситуация в Украине такова, что сегодня без каких-либо мероприятий люди могут восстать. Если люди ничего не изменят хотя бы на этих местных выборах, и они будут сфальсифицированы, удержать людей от протеста против власти будет невозможно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.