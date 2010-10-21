Дело Климентьева рассматривается по статье "умышленное убийство"

Дело исчезнувшего харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА рассматривается по статье «умышленное убийство».

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия Генеральной прокуратуры Владимир ГУЗЫР сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ, давления на свободу слова и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщили УНИАН в этой парламентской ВСК, В.ГУЗЫР информировал, что прокуратурой сегодня отрабатываются как главные четыре версии. В.ГУЗЫР также не исключает, что В.КЛИМЕНТЬЕВ может быть жив.

Он признал пробелы в следствии и информировал, что оперативно-розыскная работа усилена.

Присутствующий на заседании ВСК заместитель главного редактора газеты «Новый стиль» Петр МАТВИЕНКО пожаловался на противоправные действия следствия в отношении него и нарушения его гражданских и журналистских правах. Он считает, что есть проблема в защите свидетелей по делу В.КЛИМЕНТЬЕВА, и обратился в ВСК с просьбой способствовать возвращению ему изъятых у него технических средств, которыми он пользуется в журналистской работе. П.МАТВИЕНКО отмечает возможные провокации против себя и жалуется на давление в связи с публичными выступлениями по делу исчезнувшего коллеги.

ВСК направит соответствующий запрос к ГПУ с просьбой дать оценку правомерности действий следователей и возвращения его технических средств.

В.ГУЗИР также информировал о результатах проверок обращений ВСК, в частности, относительно ситуации региональных СМИ. Подавляющее большинство жалоб, по информации Генпрокуратуры, не имеют оснований для прокурорского реагирования.

Председатель ВСК Ирина ГЕРАЩЕНКО выразила обеспокоенность тем фактом, что во время проверки жалоб редакции на действия местной или районной власти, журналисты, по сути, часто отказываются от своих заявлений.

«По моему мнению, это серьезный сигнал, что на журналистов могут оказывать давление с требованием отказаться от своих жалоб», - сказала она. По словам И.ГЕРАЩЕНКО, у ВСК есть несколько неофициальных заявлений от региональных журналистов, которые признаются, что после их обращений в ВСК они имеют еще большие проблемы с местной властью.

«По моему мнению, прокуратуре необходимо серьезно отрабатывать версии давления на журналистов, сделать невозможной ситуацию, когда обращение в ВСК становится поводом для усиления давления, и журналисты чувствуют полную незащищенность», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

«Есть ощущение, что для власти важно показать, что в медиа-пространстве все в порядке, и никакого давления на журналистов нет, проблемы со свободой слова отсутствуют, а сервильные новости на всех каналах - это действительно информационная картина дня, а не идеально отцензурированная картинка; отсутствие острой журналистики – это лишь желание и виденье самих журналистов, а не внедрение ползучей цензуры; что в региональных СМИ «тишь и благодать», а отдельные заявления и жалобы - это инсинуации слишком эмоциональных журналистов, которые потом сами же отказываются от своих слов», - подчеркнула председатель ВСК.

И.ГЕРАЩЕНКО заявила, что будет обращаться к региональным журналистам с просьбой быть «твердыми в отстаивании своих прав на профессию».