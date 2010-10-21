Соболев подловил Андреева на слове

Контрольно-ревизионное управление наконец начало анализировать деятельность правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом заявил народный депутат, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, комментируя сегодняшние заявления председателя ГлавКРУ Петра АНДРЕЕВА относительно результатов проведения аудита состояния национальной экономики.

С.СОБОЛЕВ отметил, что в отчете КРУ анализируется, в том числе, период деятельности правительства, которое возглавлял В.ЯНУКОВИЧ.

«Если добавить цитату господина АНДРЕЕВА о том, что «обнаружено нарушений на сумму почти на 53 миллиарда гривен, из которого сумма потерь финансов и материальных ресурсов составляет почти 30 миллиардов гривен, что почти в 12,5 раз больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», то я так понимаю, что господин АНДРЕЕВ наконец начал анализировать деятельность правительства ЯНУКОВИЧА», - сказал С.СОБОЛЕВ.