Экс-нардеп просит возобновить расследование убийства его сына

Кандидат на пост Президента Украины 1991 года, народный депутат Украины Верховной Рады первого созыва Леопольд ТАБУРЯНСКИЙ просит Президента Виктора ЯНУКОВИЧА обязать Генеральную прокуратуру Украины расследовать дело изнасилования и убийства в Киеве его сына в июне 1994 года.

Об этом Л.ТАБУРЯНСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Л.ТАБУРЯНСКИЙ рассказал, что в его служебном помещении народного депутата 28 июня 1994 года был найден повешенным 17-летний сын Руслан, студента Национального экономического университета. По данным официальных многочисленных судебных и посмертных психологических экспертиз следствия, Р.ТАБУРЯНСКИЙ не находился в состоянии, которое могло бы привести к самоповешению, в помещении оказались следы крови, которые принадлежали другому лицу. Были обнаружены ряд признаков, которые указывали на насильственный характер смерти.

Отец погибшего обвиняет в совершении преступления бывшего преподавателя Национального экономического университета Леонида О, который позже возглавлял одну из академий МАУП и было главным подозреваемым по делу среди еще нескольких других лиц.

По словам Л.ТАБУРЯНСКОГО, это дело закрывалось и возобновлялось Генпрокуратурой пять раз, впрочем не удалось провести главного следственного действия – взять кровь у главного подозреваемого, Леонида О.

15 сентября 2008 года дело было закрыто из-за отсутствия события преступления. В постановлении Генпрокуратуры говорится, что «ответить на вопрос, кем оставлены следы, перекопируемые на дактилопленку номер 2, не кажется возможным в результате непригодности данных следов для идентификации по ним личности», рассказал Л.ТАБУРЯНСКИЙ.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции народный депутат Украины Владимир СТРЕТОВИЧ отметил, что на днях он получил ответ на свой запрос по поводу указанного дела за подписью первого заместителя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ. Как отметил В.СТРЕТОВИЧ, в документе отмечается, что "оснований для отмены постановления о закрытии уголовного дела нет". "Как мне кажется, профессиональному юристу, это дело элементарно для раскрытия, - отметил депутат. - Если подозреваемый не хочет сдать кровь для экспертизы добровольно, то следователь должен вынести постановление о принудительном взятии фрагментов тканей у подозреваемого".

В связи с изложенным, Л.ТАБУРЯНСКИЙ подготовил обращение к Президенту Украины как гаранту Конституции, прав и свобод граждан. Как говорится в документе, “Руслан Табурянский стал жертвой тех, кто поставляет мальчиков для развлечений, в том числе - заказчикам из высших органов власти в Украине. Генеральная прокуратура, неоднократно признавая, что дело закрывается безосновательно и необоснованно, пять раз возобновляла дело. Впрочем, прокуратура города Киева и Печерского района дело закрывала без законных на то оснований, даже при наличии в делах выводов и экспертиз... В связи с этим прошу Президента обязать Генеральную прокуратуру довести дело об изнасиловании и убийстве моего сына до конца и привлечь виновных к ответственности".

Обращение поддержали народный депутат Украины В.СТРЕТОВИЧ и председатель Ассоциации народных депутатов Украины Александр БАРАБАШ.