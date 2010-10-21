Тимошенко: все самое «интересное» начнется после выборов

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан проявить активность на местных выборах, чтобы не позволить сформировать большинство власти, которая уже запланировала после завершения избирательного процесса повысить на 50-70% тарифы на тепло.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Харькове, сообщается на ее сайте.

"Сегодня все теплокоммуннэрго получили новую цену на газ для генерации тепла. И команда очень простая: как только завершатся выборы, выписывайте людям новые платежки на тепло. Они от 50 до 70% больше, чем были в 2009 году", - утверждает Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батьківщини" также призвала местные общества своим участием в выборах не позволить провластным силам сформировать в органах самоуправления большинство, аналогичное тому, которое создано в Верховной Раде.

"Все самое "интересное" начнется после выборов, поскольку сейчас они еще сдерживают свои аппетиты и свои виденья, как развивать и как строить новую страну", - сообщила она.

"Если, например, Партия регионов и ее партии-сателлиты не приведут в местный совет большинство, то наша команда никогда в жизни не даст им повысить тарифы так, как они хотят. Поэтому необходимо минимизировать себестоимость выработки тепла, экономить энергию, надо потреблять газ украинской добычи", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.