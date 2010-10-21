БЮТ обещает на завтра сюрприз

Фракция БЮТ планирует уже завтра обнародовать список народных депутатов, которые подписались под инициативой относительно рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявил народный депутат от БЮТ, лидер оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

Он заметил, что к сбору подписей приобщилась и фракция “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Вчера произошло хорошее событие – представители фракции НУ-НС взяли у нас подписные листы”, - сказал С.СОБОЛЕВ.

В то же время народный депутат отказался назвать конкретную цифру уже собранных подписей.

“Это будет сюрприз. И именно потому, что мы ожидаем подписей от НУ-НС, потому и отложили на завтра объявление этих списков”, - сказал он.

С.СОБОЛЕВ надеется, что если завтра списки будут объявлены, то вопрос об ответственности правительства будет рассмотрен уже следующей пленарной неделе.

Он напомнил, что согласно регламенту, после обнародования списков правительству дается две недели на подготовку к рассмотрению этого вопроса.