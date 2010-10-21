Украине предлагают перенять опыт США: там депутатов избирают на 2 года

Председатель «Гражданского движения Олега Рябоконя» считает, что увеличение сроков полномочий Верховной Рады Украины и органов местного самоуправления не будет способствовать согласованной и эффективной работе органов государственной власти.

«Несмотря на заверение авторов законопроекта, это пойдет на пользу лишь самим власть предержащим», – заявил О.РЯБОКОНЬ в комментарии УНИАН.

«Если проанализировать фактическое присутствие депутатов в сессионном зале, создается впечатление, что подавляющее их количество используют народный мандат как возможность улучшить свое материальное состояние благодаря доступу к административным и коммунальным ресурсам. Недаром в прессе открыто обсуждаются тарифы на получение депутатского кресла. Такие депутаты не заинтересованы в дальнейшей работе, они не работают во время сессий, а их депутатские карточки находятся в других руках», - отмечает политик.

Тем не менее, власть предержащие прекрасно понимают, что продление срока их полномочий лишь повышает прибыльность осуществленной инвестиции. При этом уровень ответственности перед избирателями вообще отсутствует – о людях народный избранник вспоминает лишь во время следующих выборов и то лишь с намерением различными способами получить как можно больше голосов. Именно поэтому сроки предвыборных кампаний постоянно уменьшают – чтобы не тратить много денег на подачки избирателям.

По убеждению О.РЯБОКОНЯ, «дальнейшее консервирование существующей системы приводит к рождению политических динозавров, которые пополняют списки самых богатых людей страны, при этом, не гнушаясь высокими зарплатами «слуг народа», наслаждаясь статусом неприкосновенности и номерными знаками-вездеходами».

«Эффективность работы на любой выборной должности должна определяться лишь самими избирателями. Чем меньшая каденция должностного лица, тем быстрее он вынужден воплощать в жизнь свои предвыборные обещания и оправдывать доверие народа. Это касается как депутатов Верховной Рады Украины, так и представителей органов местного самоуправления», – отметил О.РЯБОКОНЬ.

По его мнению, показательным является опыт Америки, где выборы в Палату представителей США в Конгрессе происходят каждые два года. Также каждые два года происходит ротация местных депутатов.

«Сроки полномочий местных советов и Верховной Рады Украины надо уменьшать. Это повысит ответственность депутатов и позволит предотвратить злоупотребления служебным положением», - убежден председатель «Гражданского движения Олега Рябоконя».

«Стабильная власть – это не синоним безответственности и отказа отчитываться перед избирателями. Опыт показывает, что на протяжении многих лет стабильными в Украине остаются лишь высокий уровень коррупции, низкий уровень жизни и неутешительная демографическая ситуация. Именно поэтому необходимо побуждать власть предержащих всех уровней к достижению результатов в кратчайшие сроки, а не давать им дополнительное время вольготной жизни за государственные средства. Ввиду ситуации в стране, призывы к принятию таких «выгодных» решений – откровенный и грубый цинизм», – подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2010 г. Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которыми установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.

За принятие соответствующего постановления «О включении в повестку дня 7-й сессии Верховной Рады Украины VI созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о проведении очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей и его направление в Конституционный Суд Украины» проголосовали 260 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале.

Предложенными изменениями предусматривается, что очередные выборы народных депутатов происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, а очередные выборы Президента - в последнее воскресенье марта пятого года полномочий.

Кроме того, предусмотрено, что местные выборы также происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий ВР АРК, сельских, поселковых, городских районных и областных советов.

В то же время, согласно Конституции Украины от 1996 года, которая, по решению КС от 30 сентября 2010 года снова действует в Украине, Верховная Рада Украины избирается на 4 года, а не на 5, как было определено в указанном КС Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV.