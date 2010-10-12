Нацсовет рекомендует телеканалам не показывать развлекательных программ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендует телерадиокомпаниям отказаться от трансляции развлекательных программ в день траура, объявленного 13 октября в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"При планировании программ и передач на этот день рекомендуем руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными Национальным советом 11.06.2008 г. Решением № 1101", - говорится в сообщении Нацсовета.