Секретарь Венецианской комиссии: Решение КС создало проблему легитимности власти

Выходит, что власть в Украине работала несколько лет на основании неконституционной Конституции... Очень необычная ситуация, ничего подобного в Европе не было... Решение Конституционного суда от 1 октября, которым фактически была отменена Конституция 2004 года и возобновлено действие Конституции 1996 года, вызывало много дискуссий и вопросов как в Украине, так и в мире. Кто-то говорит о государственном мятеже, кто-то – о восстановлении стабильности и управляемости. Власть активно пытается приуменьшить негативный эффект от решения Конституционного суда, активно проводя работу с западными партнерами. Впрочем, один из важнейших партнеров – Венецианская комиссия – пока еще, кажется, осталась вне поля зрения МИД. По крайней мере до сих пор этот орган Совета Европы, который и в этой организации, и в ЕС считается наиболее авторитетным и ответственным за конституционные реформы, не получил объяснений из Киева относительно проведенных изменений. О том, какие последствия может иметь решение КС, наш корреспондент говорил с секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом.

Пан Маркерт, как бы вы оценили решение Конституционного суда Украины? Многие украинские эксперты говорят, что суд, в принципе, мог признать изменения 2004 года неконституционными, однако не мог своим решением возобновить действие Конституции 1996 года. Согласны ли вы с такими оценками? Я согласен, что это решение довольно необычно, потому что прошло практически шесть лет с момента одобрения изменений, и это очень необычно, чтобы изменения отменялись после такого длительного периода времени. Это создает много проблем, которые мы будем обсуждать позже. Проблема не столько в возобновлении Конституции 1996 года, сколько во многих других последствиях отмены поправок к оригинальному тексту. И вы не можете этого избежать. Потому эта критика, возможно, не самая важная.

Что же тогда самое важное?

Должен сказать, мы пока еще не анализировали это решение, оно, насколько мне известно, не было официально переведено на английский, но эта ситуация, конечно, беспокоит, потому что выходит, что власть в Украине работала несколько лет на основании неконституционной Конституции. И это создает проблему легитимности ее действий и вообще легитимности.

Так, например, на предыдущих парламентских и президентских выборах избиратели голосовали за кандидатов на основании новой Конституции.

Это касается и местных выборов, которые состоятся вскоре?

Возможно, здесь нет прямой связи с местными выборами, потому что конституционные изменения не касаются направления местных выборов.

Вы сказали, что планируете обсудить изменения в Конституции... Да, в конце следующей недели в Венеции состоится очередная сессия, и наша комиссия прежде всего будет поинформирована об этом решении. Потом будет возможность обсудить его. Каким будет продолжение этих дискуссий, я пока еще не готов сказать, это может также зависеть от информации со стороны украинской власти, от того, насколько она захочет сотрудничать с Венецианской комиссией в имплементации этого решения.

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлут Чавушоглу заявив, что Ассамблея ожидает разъяснений от украинской власти. Будете ли вы просить, со своей стороны, украинскую сторону об определенных разъяснениях? Думаю, было бы желательно иметь такую дополнительную официальную информацию, в частности перевод решения, а также, возможно, определенную информацию относительно намерений на будущее.

Какие конкретные шаги украинская власть должна была бы предпринять, чтобы попробовать, скажем так, обеспечить определенную легитимность одобренного решения на будущее? Думаю, пока еще преждевременно перед заседанием комиссии давать всеобъемлющий ответ на этот вопрос. Но, что точно должно быть сделано, и это вытекает напрямую из одобренного решения, - отдельные законы должны быть гармонизированы теперь с текстом Конституции 1996, которая опять вступила в действие.

Оппозиционные лидеры в Украине говорят, что после решения Конституционного суда президент и парламент должны быть переизбраны. Это в известной мере созвучно с тем, что вы сказали о вопросе их легитимности. Согласны ли вы с тем, что новые выборы были бы лучшим вариантом? Это весьма сложный вопрос, поскольку мы имеем очень необычную ситуацию. Мы действительно не имеем европейского опыта относительно этого. И потому я бы не хотел говорить ничего до нашего следующего заседания.

Такая ситуация впервые в европейской истории?

По крайней мере, мне не известно о чем-либо подобном.

Вы лично хорошо знаете оба варианта украинской Конституции. Какой из них, по вашему мнению, требует меньших изменений? Сложно дать количественный ответ. Но думаю, Конституция 1996 года была более последовательна и согласована. Более того, она была совсем не плохой, однако вела к избыточной концентрации власти в руках президента. С другой стороны, Конституция 2004 года имела определенные противоречивые моменты в тексте. Не говоря уже о традиционно сложном моменте относительно полномочий прокуратуры. Таким образом, я думаю, что идеальным решением было бы одобрение третьего варианта.

Президент Украины уже заявил о намерении начать конституционную реформу. Будете ли вы сотрудничать с Киевом? Если они нас попросят, то мы, конечно, готовы к сотрудничеству.

Разговаривал Сергей Воропаев