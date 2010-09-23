Винский: у КС нет полномочий отменить политреформу

Лидер партии «Народна влада» Иосиф Винский считает, что Конституционный суд не имеет права решать вопрос о конституционности Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года.

Об этом Иосиф Винский заявил в четверг, 23 сентября, комментируя начало рассмотрения Конституционным Судом Украины данного закона по конституционному представлению 252 народных депутататов Украины относительно соответствия Конституции Украины .

«Не в компетенции Конституционного Суда давать оценку Конституции. Он имеет компетенцию оценивать Законы Украины, акты Президента, постановления Кабмина и так далее», - объяснил Иосиф Винский.

По словам политика, Конституционный Суд может лишь дать оценку процедуры принятия изменений в Конституцию, но даже в случае признания нарушений процедуры это никоим образом не будет означать автоматической отмены политреформы.

«Конституционный Суд не может менять Конституцию. Вопрос внесения изменений в Основной Закон находится в компетенции исключительной Верховной Рады Украины», - отметил лидер «Народной влады».

В то же время, Иосиф Винский подчеркнул, что поскольку мы живем с нынешней редакцией Конституции уже шесть лет, с изменениями к ней нужно быть очень осторожными.

«Депутаты Верховной Рады имеют данное законом право обратиться в Конституционный Суд. Но пусть Конституционный Суд рассматривает их представление в пределах своей компетенции», - отметил И.Винский.