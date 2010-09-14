Герман подозревает, что европейская партия работает на заказ Тимошенко

Анна ГЕРМАН называет необъективной и заказной резолюцию Европейской народной партии, в которой власть Украины призывают обеспечить равное применение правосудия и ограничить функции СБУ.

Об этом она заявила сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

По ее словам, представители ЕНП перед тем, как делать какие-то выводы, должны были бы приехать в Украину и непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией. “Нужно приехать и посмотреть телепрограммы, прежде чем заявлять, что у нас нет свободы слова, прямые эфиры, посмотреть и купить украинские газеты. Посмотреть на то, что у нас нет ни одной украинской газеты, которая не критикует власть. А затем уже говорить, что у нас нет свободы слова”, - сказала А.ГЕРМАН. Она заметила, что представители оппозиции имеют свободный доступ к СМИ, и если делают что-то полезное, то это находит место в эфирах телеканалов и на страницах газет. “Оппозиция, с тех пор, как вернулась из Сардинии, каждую пятницу в телевизоре, если что-то делают, то они в новостях. Если они ничего не делали целое лето, а были на морях, то мы не могли их искать, чтобы притащить в телевизор”, - добавила А.ГЕРМАН. Поэтому, по мнению политика, эти выводы ЕНП “необъективны”. “Я считаю их заказными, я считаю, что эти люди, не зная ситуации, не ознакомившись, не проанализировав, приняли такие выводы под визит Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель. Это так же, как были нечистой работы те ролики предвыборные ТИМОШЕНКО, где якобы МЕРКЕЛЬ, САРКОЗИ и другие европейские лидеры ее поддерживали на выборах”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что не демократично давать оценки, когда не имеешь реальной картины того, что в действительности происходит в какой-то из стран. “Европейские подходы к демократии основываются на высоких стандартах объективности, на практике выслушивания каждой из сторон, а то, что сделано в этих заявлениях – это обычный политический заказ ТИМОШЕНКО, который она не раз делала”, - сказала А.ГЕРМАН. По ее словам, Украина никогда не позволяла себе делать выводы относительно деятельности политических сил в той или иной стране, тогда как эта резолюция ЕНП “является жестом пренебрежительного отношения к Украине”.

При этом Анна ГЕРМАН подчеркнула, что резолюцию ЕНП она комментирует как члена Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Европейская народная партия призвала власть Украины обеспечить равное применение правосудия и ограничить функции СБУ. Об этом идет речь в резолюции Политической ассамблеи Европейской народной партии, одобренной на ее заседании 13 сентября. “Европейская народная партия... глубоко обеспокоена выборочным использованием системы уголовного правосудия, когда уголовные дела становятся похожими на политически мотивированную кампанию против соратников и лидера политической оппозиции”, - отмечается в документе.

В резолюции также выражается обеспокоенность тем, что деятельность Службы безопасности Украины выходит за рамки нормального функционирования подобных органов в демократических государствах, в которых существует верховенство права.

В резолюции также обращается внимание на давление СБУ на независимый регулятивный орган в сфере средств информации в интересах одной телекомпании (“Интер” – УНИАН), которая принадлежит председателю СБУ (Валерию ХОРОШКОВСКОМУ – УНИАН).

Кроме того, ЕНП обратила внимание на то, что новый закон о местных выборах не отвечает демократическим стандартам, поскольку запрещает самовыдвижение отдельных кандидатов, а также сохраняет закрытые партийные списки. Спешно и непрозрачно, по убеждению “народников”, было одобрено и решение о ликвидации районных советов в Киеве и Харькове.

В резолюции также выражается обеспокоенность намерениями представителей правящей коалиции отменить конституционную реформу 2004 года.

В связи с этим ЕНП призвала Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и украинскую власть обеспечить равное применение правосудия для всех, а также гарантировать, что уголовное преследование не будет руководствоваться политическими интересами.

Кроме того, в резолюции содержится призыв “ограничить функции и деятельность Службы безопасности Украины защитой национальных интересов, и рассмотреть возможность лишения ее полномочий в сфере уголовного правосудия”.

ЕНП также призвала власть Украины к тому, чтобы какие-либо изменения в Конституцию Украины вносились в соответствии с установленными конституционными процедурами и с учетом международных организаций и, в частности, Венецианской комиссии Совета Европы.

Кроме того, ЕНП решила обратиться к Парламентской Ассамблее Совета Европы с просьбой рассмотреть все вопросы, которые вызывают обеспокоенность “народников”, на следующей сессии, которая состоится 4-8 октября этого года, а также одобрить свою резолюцию относительно функционирования демократических институтов в Украине.