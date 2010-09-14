Цирк в ПР: сын Костусева идет в мэры Одессы, потому что отец - "непроходной"

Лидер ОО «Качество жизни», представитель Партии регионов Алексей ГОНЧАРЕНКО критикует выбор ПР выдвинуть главу Антимонопольного комитета Украины Алексея КОСТУСЕВА в мэры Одессы и заявляет о своем участии в мэрских выборах.

Об этом А.ГОНЧАРЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.ГОНЧАРЕНКО отметил, что есть предварительное решение городской партконференции Партии регионов по выдвижению в мэры города А.КОСТУСЕВА.

«Я думаю, что это промежуточное решение, которое сегодня принято в Партии регионов, оно не оптимально. Так как, к сожалению, выдвинутый кандидат не имеет достаточного рейтинга, для того, чтобы победить (действующего мэра) Эдуарда ГУРВИЦА», - подчеркнул он.

По словам потенциального кандидата в мэры Одессы, жители города собрали 90 тысяч подписей под требованием к нему выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра. «Поэтому на многотысячном митинге в городе Одессе я заявил о том, что принимаю решение людей и намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мера города Одессы», - подчеркнул А.ГОНЧАРЕНКО.

«Да, я действительно являюсь членом Партии регионов и понимаю, что такое партийная дисциплина, но у меня есть главная миссия, я считаю, что мы должны обеспечить одесситам достойный уровень жизни, а на пути к этому есть одно препятствие - в лице действующего мера», - отметил он. По мнению А.ГОНЧАРЕНКО, все политические силы, которые сегодня находятся в оппозиции к действующему мэру, должны выдвинуть единую кандидатуру, способную составить достойную конкуренцию Э.ГУРВИЦУ и победить его на выборах. «Так сложилось, что именно я сегодня имею самый высокие электоральные шансы победить Э.ГУРВИЦА на выборах, поэтому я не имею морального права поддаться на давление, на угрозы и сойти с дистанции», - подчеркнул А.ГОНЧАРЕНКО.

Как известно, регионал Алексей ГОНЧАРЕНКО является сыном главы Антимонопольного комитета Украины Алексея КОСТУСЕВА.

Как сообщал УНИАН, по данным газеты «Сегодня», «регионалы» пока выбирают своего кандидата в мэры Одессы между Алексеем КОСТУСЕВЫМ, его сыном Алексеем ГОНЧАРЕНКО, Одесским губернатором Эдуардом МАТВИЙЧУКОМ и «неким известным лицом в Киеве». «Причем, по данным наших источников в ПР, выбор будет сделан в пользу «джокера»: дескать, КОСТУСЕВ и ГОНЧАРЕНКО при любом исходе будут драться между собой, отнимая друг у друга голоса, МАТВИЙЧУК - не одессит и пока не добился максимальной узнаваемости…, так что идеальный вариант - «варяг». По слухам в околопартийных кругах, им вполне может стать уволенный из МЧС Нестор ШУФРИЧ..,», - писала «Сегодня» в конце июля.