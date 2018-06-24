Вправе ли Конституционный суд сделать Януковича Кучмой?

15 июля нардепы от Партии регионов обратились в Конституционный суд с просьбой отменить политическую реформу от 8 декабря 2004 года как такую, которая принималась с нарушением действующей процедуры. Объясняем, что законом «четыре двойки», принятым в канун «третьего тура» президентских выборов вносились изменения в Конституцию 1996 года, которыми урезались полномочия президента в интересах парламента и правительства. Поэтому отмена закона, по замыслу «регионалов», повлекла бы автоматическое расширение полномочий президента (за счет парламента и правительства).

Министр юстиции Александр Лавринович заявил, что его министерство направило к КС свой вывод о наличии оснований для такого шага.

Можно ли отменить политическую реформу, которая изменила Конституцию почти семь лет назад, на том основании, что при ее принятии были нарушены процедуры рассмотрения? Что изменится в стране, если Янукович получит полномочия президента Кучмы? Об этом мы спросили политиков и экспертов.

Юрий Ключковский, народный депутат Украины (НУ-НС): ЛАВРИНОВИЧ ПОДСКАЗЫВАЕТ КС, КАКОЕ РЕШЕНИЕ «НУЖНО» ПРИНИМАТЬ Нарушение процедуры должен рассматривать не Конституционный суд, а суд общей юрисдикции.

В свое время я тщательным образом изучал этот вопрос, и уверен, что две позиции в закон об изменениях в Конституцию были внесены без согласования с КС. Формально этого достаточно, чтобы считать, что была нарушена процедура, но сегодня есть лишь утверждение о такой процедуре, но установленного судом факта нет.

Конституционный суд не является “судом фактов”, он определяет “конституционность нормы”. КС не может установить факт нарушения процедуры. С моей точки зрения, было бы значительно корректнее, если бы такой факт был установлен судом общей юрисдикции, и только на основе факта нарушения процедуры Конституционный суд мог бы принимать решение.

Сам КС выражал позицию – что обжаловать закон о внесении изменений в Конституцию Украины можно лишь, пока он не вступил в силу, а после вступления в силу можно обжаловать лишь тот закон, в который эти изменения вносились, – в данном случае речь идет о тексте самой Конституции. А что это текст Конституции мы видим хотя бы из того, что на эти положения (внесенные в текст Основного Закона в 2004 году) неоднократно ссылался сам КС в своих решениях.

В случае признания таких норм неконституционными КС будет вынужден отвечать, почему он пользовался этими нормами как конституционными. Иначе его будут обвинять в заангажированности.

Есть, конечно, и политический аспект этого вопроса. Александр Лавринович не первый раз работает министром юстиции, в частности, он был министром и в 2006 году, когда уже действовала нынешняя Конституция. Именно благодаря этой Конституции правительство Виктора Януковича и пришло к власти, однако тогда тот же министр и почти то же правительство не обжаловали текст Конституции.

Тогда им это было невыгодно?

Сегодня им это политически выгодно, и они это делают. Поэтому и относятся к закону как к дышлу – куда повернул, туда и вышло. Такая непоследовательность имеет признаки нечестной игры.

Эти заявления министра юстиции можно расценивать как давление на Конституционный суд. Минюст «подсказывает» решение Конституционному суду.

Александр Мороз, почетный председатель СПУ: ОТМЕНИТЬ РЕФОРМУ ХОТЯТ ТЕ, КТО ЗА НЕЕ ГОЛОСОВАЛ Александра Лавриновича обязали как министра выступить таким образом.

Все эти потуги многих должностных лиц отказаться от изменений в Конституцию только скрывают их желание или услужить власти, или каким-то образом оправдать такие намерения (отменить политреформу). Это все глупости. Сегодня Конституционный суд, в сущности, будет сдавать экзамен на то – или он есть у нас вообще, или его нет, потому что прислуживает власть имущим.

КС должен был бы отказаться от рассмотрения представления относительно изменений в Конституцию, поскольку, принимая решение в 2004 году, Суд учитывал все обстоятельств, в том числе и процедуру принятия конституционных изменений.

Странно, что сегодня выражают сомнения относительно неконституционности политреформы те, кто за нее в свое время голосовал. Те, кто подал заявление в КС, в подавляющем большинстве голосовали за изменения в 2004 году. Если они тогда видели нарушение, то почему не отстаивали свою позицию, а теперь демонстрируют отстаивание «чистоты» принятия решений?

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: ЕВРОПА ПРИВЫКЛА, ЧТО КАЖДАЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ПЕРЕПИСЫВАЕТ ПРАВИЛА ПОД СЕБЯ При отмене закона №2222 политический режим изменится и одновременно не изменится.

Режим, который сложился с избранием Виктора Януковича президентом и в связи с формированием правительства в обход конституционной нормы о коалиции, получит более адекватную юридическую форму. То есть режим личной власти Януковича, который установился де-факто, превратится в режим личной власти Януковича де-юре. Поскольку по старой Конституции не коалиция формирует правительство, не парламент является центром всей властной конструкции. Президент подает кандидатуру премьера и освобождает его в любой удобный момент, и президент и президентская власть становится ядром политической системы, а сам президент – верховным политическим игроком.

Что это дает Януковичу? Он хочет не только править. Он хочет управлять всем, чем можно управлять в этой стране. Он и сейчас напрямую управляет правительством, но в случае отмены политреформы это становится неотъемлемой частью президентской вертикали. Он управляет всей чиновничьей вертикалью, но не политическим способом – через партию и партийные союзы и коалицию в парламенте, - а лишь через механизм ручного управления.

Как среагирует Европа?

У европейских организаций довольно ограничен маневр. В свое время Европа признавала Конституцию 1996 года одной из наиболее качественных на постсоветском пространстве. В то же время реставрация политического режима от коалиционно-президентского к президентскому может быть трактована как укрепление политической стабильности, особенно на фоне предыдущих пяти лет политической турбулентности в Украине. Потому какой-то негативной реакции на конституционные развороты, изменения, в Европе не предвидится. Европа привыкла, что каждая украинская власть пытается переписывать правила.

Виктор Мусияка, один из авторов текста Конституции, народный депутат Украины предыдущих созывов: ЗАКОН 2222 ОТМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО, ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕТ – ЭТО УЖЕ КОНСТИТУЦИЯ

У КС есть полномочия рассматривать принятые законы на предмет их конституционности. В 1998 году КС говорил, что если в процессе рассмотрения закона были внесены изменения к проекту, который уже был внесен и были даны выводы относительно него, - то его следует опять направлять в КС. Он проверяет, не нарушены ли статьи 157, 158 (вопрос прав и свобод). Вывод КС является обязательным.

В 2004 году проголосованные положения улучшают права и свободы граждан, хотя бы потому что там нет императивного мандата.

Ясно, что данный закон вообще не может рассматривать КС, поскольку настоящий документ (как закон) прекратил свое существование как нормативный акт после введения его в действие. Начали действовать новые полномочия ВР, президента. Эти все изменения стали текстом Конституции. Время потеряно, когда можно было его отменить, - то есть когда закон не был введен в действие (до 1 января 2006 года).

...Они плюют на законы, они нарушают Конституцию, но при этом могут уцепиться за какую-то формальную вещь, потому что им так нужно.

Данный закон отменить невозможно, потому что его нет. Он уже Конституция.

Нет никакой реакции, никакой ответственности власти... Одни игрища.

По логике конституционного процесса, если изменения отменят сегодня, то все полномочия вернутся не Януковичу, а следующему президенту. Если сейчас увеличить полномочия, это абсолютно недопустимо для правовой системы государства. Власть избирали с ее нынешними полномочиями. Избиратель не знал, что будет происходить урезание полномочий Верховной Рады, будет меняться статус Кабмина. Все же меняется. А если так изменяется, то следует проводить и новые парламентские, и новые президентские выборы.

Порой думаю: сейчас Янукович и так не имеет никаких ограничений в полномочиях, любое его пожелание выполняется. Посмотрел, как подчиненные Януковича провожали его в Китай, - они извивались перед ним... Думаю, что все эти изменения нужны его окружению. Чтобы он сам назначал министров, а все остальные могли рассаживать своих заместителей министров, заместителей председателей комитетов. Думаю, что все приказы из Администрации будут идти за подписью президента, а в действительности подписывать их сможет любой клерк Администрации.

Все это мы знаем. Все это мы уже проходили. Но делается все так грубо...

Маша Мищенко