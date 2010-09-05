Луганской "Свободе" не дают ехать в Киев на акцию протеста

Луганских перевозчиков опять не пускают в Киев на акцию протеста, запланированную на 7 сентября. Об этом заявил председатель Луганской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Дмитрий СНЕГИРЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», под разными поводами перевозчикам настойчиво «рекомендуют» отказаться везти в Киев активистов «Свободы».

«Луганская областная организация ВО "Свобода" глубоко возмущена такими фактами, которые, похоже, после прихода к власти режима ЯНУКОВИЧА и его ставленника на Луганщине Валерия ГОЛЕНКО, становятся системными”, - отмечается в сообщении.

“В который раз свободовцы столкнулись с тем, что перевозчики отказываются предоставлять свой транспорт для перевозки протестующих в столицу. Перевозчиков шантажируют, угрожают лишить лицензии”, - отметили в пресс-службе.

Областная организация “Свободы” считает, что “всю ответственность за такие позорные факты целиком и полностью должен нести председатель областной государственной администрации”.