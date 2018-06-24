«Дело о частотах» как шаг к гомогенизации телепространства

Есть существенные обстоятельства, которые мешают расценивать эту историю как торжество правосудия над коррумпированными чиновниками Нацсовета... Во-первых, избирательность в применении закона... Во-вторых, а кто подал иск?..

Почему-то никто из обозревателей и политиков и не сомневался, что Киевский апелляционный административный суд подтвердит лишение “5 канала” и TBi частот, полученных по результатам январского конкурса Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. И дело не только – и не столько – в том, что для такого решения в целом существовали все юридические основания.

Действительно, кворума на январском заседании Нацкомисии не было и действовал запрет Кабинета Министров на присвоение новых аналоговых частот телеканалам. Этот запрет имел вполне благородную цель – стимулировать развитие в Украине современного цифрового телевидения. К тому же он был издан во исполнение международного соглашения «Женева-2006».

Поэтому Нацкомисия своим решением дважды явно нарушила закон. И это дало основания сначала 8 июня Окружному административному суду города Киева удовлетворить иск телеканалов группы «Интер» (неудовлетворенной разделом частот) против Нацсовета и отменить результаты январского конкурса. А затем 30 августа вышеупомянутому Киевскому апелляционному административному суду при рассмотрении апелляции двух каналов фактически подтвердить решение от 8 июня, охарактеризовав действия Нацсовета как «незаконные и противоправные, с явными нарушениями». Потому суд вынес еще и отдельное предписание Генеральной прокуратуре Украины о возбуждении уголовного дела против виновных лиц.

Честно говоря, не произвела особого впечатления юридическая находка адвокатов ТВі: в апелляционной жалобе TBi добавилась новая аргументация, в частности ссылка на решение Европейского суда по правам человека. Так, в решении от 7 июля 1989 года по делу «Трет Тракторер против Швеции» суд признал, что лицензия является имуществом. А в другом деле «Стретч против Объединенного Королевства» от 24 июня 2003 года пришел к выводу, что владелец не может быть лишен имущества, если он не совершил нарушений, но их совершил орган власти. Но это больше похоже на лирику, поскольку прямого правоприменения в Украине образцы европейского прецедентного права не имеют. Так что позиция суда осталась неизменной.

Подавать кассацию в Высший административный суд Украины, а затем в европейские судебные инстанции, о чем говорят руководители “5 канала” и TBi, это, конечно, очень круто, но... Но рассмотрение там будет длиться столько, что до тех пор «цифра» и в самом деле вытеснит аналоговые частоты из отечественного телепространства.

Конечно, весьма демократично звучит предложение Нацсовета провести новый и прозрачный конкурс, добившись отмены правительственного запрета на присвоение аналоговых частот. Но это тоже займет немало времени (несмотря на горячие призывы Арсения Яценюка и Андрея Шевченко). А во-вторых, никто не будет гарантировать, что частоты по результатам «прозрачного конкурса», проведенного нынешним полностью подконтрольным «регионалам» составом Нацсовета, попадут “5 каналу” (о котором хоть что-то было сказано в смысле «преференций на информационное вещание»), а тем более TBi.

Но действительно ли мы имеем дело с чисто юридическим решением чистого бизнес-спора, как это пытается представить власть – и лично Янукович? Попробуем разобраться без пафосной риторики о «30 августе как дне введения официальной цензуры в Украине», о чем заявили руководители TBi Николай Княжицкий и Виталий Портников.

Есть два очень существенных обстоятельства, которое мешают расценивать всю эту историю как торжество правосудия над коррумпированными чиновниками Нацсовета.

Во-первых, избирательность в применении закона. Не секрет, что в шкафу практически каждого украинского телеканала скрыт свой лицензионный «скелет». Вспомним, как в свое время кучминские «темникотворцы» держали, скажем так, за лицензию тогдашних владельцев и высший менеджмент «1+1» и вынуждали покорно выполнять предписания «логико-информационных» творений Сергея Васильева энд компани.

Подавать в суд можно практически на любой из каналов, произвольно ткнув пальцем в их список.

Почему же мишенями стали именно эти два? Ответ очевиден – нелояльность к нынешней власти.

Конечно, у “5 канала” уже далеко нет страсти 2004 года, но за якобы поровну отмерянными синхронами представителей власти и оппозиции прослеживается четко выраженная в построениях сюжетов, видеорядах, подводках журналистов антипатия к Януковичу и его команде. В TBi этот поток публицистически еще крепче, здесь присутствуют такие высокопрофессиональные «критиканы», как упомянутый Портников и Роман Скрипин. Да и в креативе руки посвободнее – ведь хозяин канала Константин Кагаловский (в отличие от Петра Порошенко) не в Украине живет и не ее гражданин. На него у власти вроде бы и рычагов влияния нет.

Оказывается, есть такие рычаги. Судебные.

И во-вторых. Кто подал иск? Медиа-структуры, подконтрольные шефу СБУ и олигарху Валерию Хорошковскому. Структуры, которые находятся в собственности его жены. Для Европы это выглядит особенно парадоксально и антидемократично. Недаром Януковича вчера в лоб спросили об этом немецкие журналисты. Ответа, кстати, он так и не дал.

Субъект подачи жалобы выглядит, очень мягко говоря, неслучайным. Причем, не с точки зрения бизнеса. Оба оппозиционных к власти канала вместе взятые, с их совокупными 1,5% доли эфира, для одного лишь «Інтера» (а еще плюс НТН и другие каналы) с точки зрения конкуренции - не стоящая внимания мелочь. А потому мотив действий группы «Интер» может быть лишь политическим.

Не верится, что Хорошковский, напрямую подчиненный президенту и ответственный перед ним, не взял «благословения» на такие действия (как и на «прессование» Нико Ланге и на «маски-шоу» на ТРК «Черноморская» и т.д.).

На Банковой образца 2010 года явно наблюдается не очень здоровое увлечение моделями, которые выстраивают в России Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. Сильная президентская власть, полная управляемость властными вертикалями и подконтрольность гомогенного (то есть однородного) информационного пространства.

Лишение частот “5 канала” и TBi как раз и выглядит шагом до гомогенизации телепространства в Украине. А то дай им только волю. В 2004 году “5 канал” уже показал, как может из медиа-искры разгореться пламя. Теперь явно таких шансов никому давать не хотят. Реализуют старый армейский принцип: «пусть хреново, лишь бы единообразно».

Одно непонятно: как с такой логикой действий нынешняя власть может всерьез рассчитывать на евроинтеграцию Украины?

Николай Писарчук