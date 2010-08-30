Княжицкий называет решение суда преступным - ТВі подаст кассацию

Телеканал ТВі намерен подать кассационную жалобу в Высший административный суд Украины на решение Киевского апелляционного административного суда, который подтвердил незаконность предоставления ряда частот ему и “5-му каналу”.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ.

Он назвал сегодняшнее решение суда преступным и считает его шагом к введению цензуры в Украине.

Н.КНЯЖИЦКИЙ отметил, что телеканал будет подавать кассацию на это решение, что будет последней судебной инстанцией в Украине в этом судебном процессе.

Гендиректор ТВі добавил, что это будет сделано после того, как телеканал получит полный текст решения Апелляционного админсуда Киева.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Окружной административный суд Киева удовлетворил требования по иску группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 года о выделении ТВі и «5 каналу» частот вещания.

Телеканал ТВі обжаловал в Апелляционном административном суде Киева это решение суда.

Сегодня, 30 августа, Киевский апелляционный админсуд подтвердил незаконность решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении ряда частот телеканалам ТВі и “5 канал”.

В частности, Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение. Согласно нему, решение Нацсовета о предоставлении ряда новых частот этим телеканалам признано неправомерным и отменено.

Полный текст постановления суда можно будет получить 3 сентября.