Директор Института журналистики: Абитуриент как жертва гласности и прозрачности. А кто же виноват?

“Что заставляет СМИ так непрофессионально действовать? Собственный непрофессионализм и безответственность, а еще лень анализировать, самостоятельно собирать факты...” Завершение вступительной кампании в вузы в этом году ознаменовалось неприятным инцидентом, который быстро получил огласку. Гражданская сеть “Опора” проверила списки абитуриентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (КНЕУ) и сделала резонансное заявление о том, что топ-рейтинги этих вузов возглавили липовые победители престижных конкурсов. Наиболее острые обвинения прозвучали в адрес Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Представители “Опоры” заявили, что из одиннадцати новых студентов, которые находятся в топ-рейтинге, десять имеют фальшивые дипломы. Согласно данным сайта Вступ.инфо, появилась информация о том, что из 11 позиций топ-рейтинга Института журналистики КНУ им. Т.Шевченко у 10 абитуриентов есть отметка «+» в графе «победитель олимпиад/конкурсов» (На момент написания материала доступ к сайту Вступ.инфо был заблокирован). По утверждению сотрудников неправительственных организаций, фамилий этих 10 абитуриентов нет в приказах Министерства образования и науки.

Впрочем, уже через день после оглашения информации в приемную комиссию, а затем и на телеканал "Интер", который обнародовал списки этих одиннадцати студентов, обратилась мать абитуриентки Дарьи Лысенко, которую на всю Украину ославили как “липовую” олимпиадницу. Она не только отрицала информацию о ненастоящем свидетельстве, но и заявила, что ее дочка поступает на общих основаниях, поскольку для специальности «журналистика» ни одна олимпиада не важна, потому что там творческий конкурс. И вообще Дарья может оказаться в списке ниже тех, кто прошел в этом году в институт на бюджет.

Мы задали несколько вопросов директору Киевского института журналистики КНУ Владимиру Ризуну.

Владимир Владимирович, как вы прокомментируете эту информацию относительно липовых победителей? Важнее всего то, что тут нет предмета разговора, поскольку на журналистику никакие олимпиадники не имеют ни одной льготы, из-за того, что приемная комиссия даже не фиксирует их дипломы, потому что в этом нет потребности. И это хорошо знают абитуриенты. К сожалению, этого не знает общественная организация «Опора», потому что она, вероятно, не прочитала внимательно условия поступления в Институт журналистики, потому что если бы прочитала, то такого информационного ляпа не сделала бы.

Ясно одно, что существует неофициальный сайт определенной неправительственной организации, который составил непроверенный рейтинг студентов, поднял шумиху, нанес репутационный вред поступающим, вузам, системе приема в вузы и при этом дискредитировал свою собственную деятельность. Более того, я и мои коллеги убеждены, что такие безответственные информации вредят самой идее гласности и прозрачности вступительной кампании.

Я совсем не радуюсь этой ситуации, наоборот опечален, что из-за халатности всех, а не только «Опоры», страдает прекрасная идея сделать вступительную кампанию прозрачной. Правда, это еще и свидетельствует о том, что нельзя глобальные процессы запускать в обществе поспешно, без надлежащей подготовки, продумывания всех деталей, механизмов. Как видим, заморские грантовые деньги – это совсем не залог успешного проведения больших кампаний, которые касаются жизни общества. Для этого нужен в первую очередь здравый смысл, наличие специалистов со здравым смыслом, апробированные методы и механизмы. А этого всего, как оказалось, нет. Абитуриент стал жертвой гласности и прозрачности: вы только вдумайтесь, посещаемость сайта vstup.info достигает почти 2 миллионов. И ежесекундно эти миллионы подсаживаются на неправдивую, искаженную информацию. И делается это все под крышей Министерства образования. Конечно, люди верят министерству!

А кто же виноват? В первую очередь предыдущий состав МОН, который «запустил» эту систему без надлежащей подготовки и втянул в неподготовленный процесс себя, общественные организации, высшие учебные заведения и общество в целом.

А еще поражает цинизм, с которым те, кто занимается сайтом, выносят обвинение детям в «подделке документов», сознательно оперируя неправдивой информацией! То, что общественные организации осведомлены с некорректной работой их сайта, я убежден, потому что, когда ехал на работу, по радио «Луч» слушал передачу, где один из руководителей соответствующей общественной организации (не припоминаю фамилии) призывал абитуриентов обращаться на официальные вузовские сайты, мол, МОНовская система «Конкурс» не совершенная. Я не удержался и позвонил с вопросом в эфир и предложил временно приостановить работу сайта, на что участник разговора ответил, что этого не стоит делать, но в то же время не нужно доверять сайту. Парадокс!

Следовательно, вина за эту ситуацию общая: виноваты университеты, которые не поставили своевременно перед МОНом вопрос об остановке работы сайта или о немедленном улучшении его модерирования; виноват нынешний МОН, что не обратил своевременно внимания на это; виновата общественная организация «Опора», которая сознательно и халатно относится к своим обязанностям помогать обществу, служить его консолидации, а не нагнетать ситуацию и вносить непонимание. Идея гражданского общества намного выше, чем работа отдельно взятой общественной организации. И потому ассоциация общественных организаций должна давать надлежащую оценку деятельности тех неправительственных организаций, которые дискредитируют саму идею построения гражданского общества. Общественные структуры должны сотрудничать с разными социальными институтами, а не быть в роли милиционеров или прокуроров. Только сотрудничество может служить консолидации общества. Разве так тяжело было «Опоре» просто позвонить или прийти в приемную комиссию и разобраться в сути вопроса? В итоге не было бы этой дезинформации.

Поясните, пожалуйста, как такое стало возможным в принципе? Где «Опора» брала сведения об абитуриентах и возможны ли разночтения, ведь известно, что приемные комиссии обязаны передавать в Минобразования данные об абитуриентах. Правильно. Мы передаем эту информацию в Министерство образования и науки, потому что еще предыдущий министр нас обязал это делать. Мы с коллегами так объясняем ситуацию. Абитуриенты нашего университета самостоятельно регистрируются на сайте приемной комиссии. И там среди других есть вопрос, являешься ли ты победителем олимпиады. А ребенок может быть победителем любой олимпиады – районной, городской, областной. Если ребенок является победителем любой олимпиады, он все равно пишет, что да, ставит плюс. (Хотя на поступление, как правило, влияет лишь победа в олимпиаде четвертого уровня, то есть всеукраинской, но на журналистику это вообще не распространяется). Еженощно с нашего сервера идет копия данных к МОН. Но анкета работниками приемной комиссии уточняется, если ребенок пришел в комиссию и принес подтверждающие документы. Только проработанная работником приемной комиссии анкета является официальной. То, что заполняют сами абитуриенты до проверки приемной комиссией, является неофициальными данными. Но они есть на сайте университета и копируется в МОН. Это значит, что модераторы сайта vstup.info должны каждый раз вносить коррективы в анкеты детей, как это делают приемные комиссии, потому что ребенок записал, что он участник олимпиады, а работник приемной комиссии эту льготу снял, потому что ребенок или не подтвердил документально, или у него не та олимпиада.

Так случилось и с Лысенко Дарьей. Она действительно является победительницей олимпиады третьего уровня по английскому языку (и вообще, как оказалось, это очень старательная девочка, у которой много разных дипломов и сертификатов, – вот об этом канал “Интер” лучше сделал бы сюжет!) И как добросовестная девочка, она поставила плюс напротив вопроса «являешься ли ты участником олимпиад/ конкурсов?» Конечно, когда уже Дарья пришла к приемной комиссии и подала документы, то работник комиссии снял эту льготу, потому что на журналистику ни одна олимпиада не важна.

Что делает сайт vstup.info? Копирует начальные анкеты абитуриентов и считает их окончательным вариантом. Но на следующий день на тот сайт передаются уточненные данные. Однако модераторы того сайта или не имеют времени, или не хватает на сайте людей, или просто халатность мешает им вносить уточнения. Ну если вы не можете вносить своевременно коррективы, то не беритесь за дело! Скажите откровенно: мы не успеваем. Скажите своим грантодателям: мы отказываемся от гранта, потому что не имеем возможности корректно делать свою работу!

Эту ситуацию из олимпиадниками я еще могу как-то объяснить. А как объяснить другое: звонит абитуриент и говорит, но я же не сдавал творческого конкурса, а вы мне поставили общий балл 702 (без творческого конкурса у него максимально может быть 600), так что, я принимаю участие в общем конкурсе? А где вы взяли эту цифру, спрашиваю? На сайте vstup.info?!

Более того, технический секретарь любой приемной комиссии, когда ребенок говорит, что он - победитель олимпиады, обязательно смотрит приказ Министерства образования и науки. Поэтому если в приказе фамилии нет, то галочка, или тот же “плюс”, снимается из анкеты. Упомянутый вами сайт оперирует непроверенными анкетами.

И что вышло в итоге? Средства массовой информации дали материал об этих олимпиадниках, предоставили списки детей, которых фактически обвинили в том, что они, – фальшивые победители олимпиад. То есть детей на всю Украину обвинили, что они принесли в приемные комиссии фальшивые дипломы. Кроме того, обвинили приемные комиссии в махинациях.

Значит, виноваты и СМИ?

О, это отдельная тема! И эта медиаситуация еще раз убеждает, что украинская журналистика безнадежно больна.

Причина? Украинские медиа заполонили непрофессионалы. Наша радость тем, что журналистика – открытя профессия и в ней может работать, кто хочет, – избыточна! Когда общаешься с журналистом и чувствуешь, что с вопросами проверки фактов, балансирования информации – он просто незнаком или не считает это необходимым, – становится грустно. А для чего же работает эта машина факультетов журналистики, если в редакционных коллективах не исповедуют элементарных профессиональных принципов? Ну, уже каждый первокурсник знает, что балансировать информацию – это в первую очередь подать две противоположных точки зрения. Но чьи точки зрения? В первую очередь того, кто что-то говорит, и того, о ком говорят. Это же элементарно! Если «Опора» заявила, что в Институте журналистики взяли не тех олимпиадников, то нужно взять информацию из Института журналистики и проверить этот факт. Проще простого. Неужели, чтобы овладеть этим принципом работы, нужно много учиться? Я рад, что все медиаматериалы об олимпиадниках, которые прошли через СМИ, сделаны не нашими выпускниками. И то слава Богу! Несбалансированный материал – это всегда черный пиар.

Я сказал пострадавшей абитуриентке Дарье: смотри и учись, ты пострадала от медиа и хочешь быть журналисткой. Не делай людям так плохо, как сделали с тобой! Людям от того больно, как и было тебе!

Украинские журналисты должны серьезно поднять свою профессиональную культуру. Это же мы с вами зафиксировали только один факт манипуляции сознанием. Буквально вчера другой канал «жевал» эту тему. Интересно, что уже сказали: на одной из специальностей были фальшивые победители олимпиад. То есть в сознание людей все равно «втюхивается» фальшивый тезис: а люди верят – значит, был факт выдачи фальшивых дипломов олимпиад и приемные комиссии их брали! Что вынуждает СМИ так непрофессионально действовать? Собственный непрофессионализм и безответственность, а еще лень анализировать, самостоятельно собирать факты. Сидит девочка-журналист, как говорил Жванецкий, «субтильного возраста», странствует в Интернете от сайта к сайту и ищет изюминку (это она собирает факты!) О, говорит девочка, интересный факт нашла! А проверить? Для чего? И так сойдет! Похоже на правду, как говорила мне одна журналистка, когда я ей заметил, что факты нужно проверять. Вот вам и профессиональный уровень.

В украинской журналистике должны найтись журналисты, которые объединились бы в союз и призывали своих братьев по перу к борьбе за профессиональную культуру. Иначе ничего не будет!

А почему бы вам не создать свой собственный официальный рейтинг поступающих, чтобы доказать прозрачность вступительной кампании? Я понимаю желание общественности видеть процесс формирования решения при вступительной кампании. Но считаю, что более ответственным является оглашение выверенного и объективного решения, а не процесс прилюдного принятия решения. Природа вступительной кампании такова, что рейтинги поступающих ежедневно будут меняться, потому что ежедневно принимаются новые документы. Сегодня по показателям кто-то на первом месте, завтра приносит документы кто-то, кто или имеет высший балл, или по каким-то показателям имеет право первоочередного зачисления, то предыдущий абитуриент перемещается вниз. Вот прыжки могут вызывать у общества те же подозрения и недоверие.

Кроме того, на протяжении кампании идет процесс проверки документов, которые подают абитуриенты. Поэтому нельзя ежедневно обнародовать результаты и при этом делать так, чтобы они оставались неизменными. Придется ежеминутно объяснять, почему вчера ребенок был на 31-ом месте, а затем очутился на 32-ом. И так несколько раз на протяжении кампании...

А вы можете наблюдать ежедневно, как формируются списки, например, в Оксфордском университете? Сама система рейтингового оценивания работает непросто. Скажу точно, что список рекомендуемых к поступлению абитуриентов, который уже обнародован, будет отличаться от окончательного списка, в котором будут присутствовать льготники, те, кто идет по государственному заказу, потому что не все подадут оригиналы документов. Однако целиком возможна ситуация, что наш университет и пойдет путем оглашения динамики предоставления документов, но абитуриенты должны быть готовые правильно воспринимать эту динамику.

Чувствуете ли вы какое-то преподавательское удовольствие от того, кого набрали в этом году? Это станет понятным во время обучения первокурсников.

Исключены ли какие-то субъективные факторы при приеме в ваш институт? Возможно ли какое-то такое “чудо” для рядового абитуриента из региона? Скажем, вас так очаровал творческий задел беспородного абитуриента, что вы сразу же решаете – этот поступающий будет учиться? Такое часто бывает. Но нашему желанию должен помочь сам абитуриент своими баллами. Как раз творческий конкурс и должен был бы обеспечивать прием тех детей, которые уже являются членами союза журналистов, но где-то не дотягивают по баллам. Однако при нынешней системе член союза журналистов вполне может не попасть на бюджет. И мы ничего не можем сделать.

Планируете ли в дальнейшем сотрудничать с неправительственными организациями, если они учтут свои ошибки? Конечно, да. Даже с «Опорой». Я «Опоре» благодарен, что она подарила нам для учебного процесса еще один хороший хрестоматийный материал, в частности на тему «Как должен действовать журналист, если...» Приглашаю «Опору» к сотрудничеству с Институтом журналистики, из этого все равно будет больше проку.

Разговаривала Леся Дидкивска