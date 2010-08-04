В БЮТ напомнили обещание Януковича - налоговые каникулы на 5 лет

Проект нового Налогового кодекса является налоговым террором со стороны команды Виктора ЯНУКОВИЧА против малых и средних предпринимателей.

Как сообщили УИНАН в пресс-службе БЮТ, об этом сегодня на пресс-конференции заявил народный депутат от БЮТ, министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО.

А.СЕНЧЕНКО отметил, что проект Налогового кодекса предусматривает повышение максимальной ставки налога для предпринимателей-физических лиц на упрощенной системе налогообложения с существующих 200 гривен до 600 грн. По словам народного депутата, таким образом власть бросила на произвол судьбы несколько миллионов граждан, для которых единственный вариант получить рабочее место – создать его самим. «Малый и средний бизнес – это миллионы маленьких инвесторов, которые инвестировали в собственную страну. Очень досадно видеть, что правящая верхушка, по сути, жестоко обманула этих людей на выборах. Ведь одним из предвыборных лозунгов кандидата ЯНУКОВИЧА были налоговые каникулы на 5 лет», - сказал народный депутат.

А.СЕНЧЕНКО отметил, что в расчете на налоговый перерыв, люди поддержали В.ЯНУКОВИЧА. “Они вывернули карманы, отказали себе во всем, сэкономленные деньги собрали и инвестировали в свой семейный бизнес для того, чтобы иметь перспективу и гарантированное рабочее место. Миллионы людей построили свой маленький семейный бизнес-план на обещаниях В.ЯНУКОВИЧА и его команды, а когда он пришел к власти - то все оказалось наоборот», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

По мнению народного депутата, значительное количество предпринимателей не сможет выдержать дополнительные налоговые нагрузки, которые предлагаются в новом Налоговом кодексе. «Я считаю, что власть развернула против предпринимателей настоящий налоговый террор, причем не только по отношению к оппозиции, но и простым гражданам», - сказал народный депутат.

Справка УНИАН. 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины опубликован в «Урядовому кур`єрі».