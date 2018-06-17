Закон о местных выборах: Украина опять не прислушалась к Европе

Вам не только права быть избранным не дали, в и права избирать не оставили!.. Все партии говорили, что нужны открытые избирательные списки, и что?.. ПР спешит... Спешно подготовленный и мгновенно принятый закон о местных выборах законсервировал изъяны нынешней системы местного самоуправления. Из него торчат уши очевидного политического интереса обладателей админресурса – такое мнение озвучила в интервью УНИАН член Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Марина Ставнийчук. Она ответила на наши вопросы.

Пани Марина, в чем заключаются главные претензии к новому закону о местных выборах? Украина в избирательном законодательстве в который раз не прислушась к европейским рекомендациям относительно сроков его принятия. Принятый закон - ни что иное, как набор механических изменений, которые не несут никаких качественных позитивных сдвигов для системы местного самоуправления. Более того, с точки зрения целесообразности и рациональности выбора самого качества избирательной системы, технологических процедур организации избирательного процесса, обеспечения условий открытости и беспристрастности, равенства участия в выборах, - этот законопроект является шагом назад, препятствием для перестройки новых партийных структур.

Основные претензии к избирательной системе относительно местных выборов касались закрытости партийных списков, отрыва партийных структур от интересов территориальных общин. Украина опять имеет то же, а в дополнение еще и мажоритарную систему...

Проект закона о местных выборах требовал, конечно, радикальной доработки: избирательная система на местах должна, с одной стороны, сохранять природу местного самоуправления, привязывать депутатов к территориальной общине, а с другой – предоставлять партиям, как субъектам политической системы, возможность иметь представительство в местных органах власти, по крайней мере на районном уровне.

Еще до принятия данного закона вы отмечали несоответствие его положений некоторым пунктам Конституции. Речь идет прежде всего о применении пропорциональной системы на местных выборах. Местное самоуправление в соответствии с Конституцией Украины, с Хартией о местном самоуправлении, ратифицированной в Украине, – это все же в первую очередь власть территориальных общин, членов территориальных общин, которые занимаются решением местных вопросов. Почему появилась потребность в усовершенствовании этого законодательства? Пропорциональная система является закрытой, списки закрыты, нет свободного выбора кандидатов, которые баллотируются, а затем становятся депутатами в местных советах. На областном уровне советы представлены прежде всего жителями областных центров, есть целые сельские районы, которые вообще не представлены в региональном самоуправлении. Поэтому пропорциональная избирательная система не отвечает природе местного самоуправления. На первом плане в такой системе – вопрос партийной принадлежности, идеологии, интересов партии, и никоим образом не защиты интересов местных общин. Хотя даже при применении пропорциональной системы, если бы в ней были предусмотрены так называемые открытые процедуры, которые дают возможность избирателю персонифицировать претендента на депутатство и знать, за кого он голосует, какие надежды на этого человека можно возложить, - то, понятно, такая система была бы вполне жизнеспособной.

Следовательно, все эти изъяны предыдущего законодательства перекочевали в новый закон? Да, настоящий документ сохранил все изъяны предыдущего избирательного закона. Потому что он предусматривает пропорциональную избирательную систему по закрытым спискам... И не только это. Скажем, на уровне советов городов областного значения, районных советов отсутствует институт самовыдвижения, что вообще неприемлемо для местных выборов.

Сегодня выходит так, что лучшим вариантом для местных выборов была бы, безусловно, мажоритарная система. Пусть бы это были многомандатные округа, но там есть вот депутат, он идет к людям, за него голосуют. Пусть он будет выдвигаться партией – нет вопросов... Но наряду с этим должен быть институт самовыдвижения, который обеспечивает членам территориальных общин или людям, которые будут членами общин после того, как изберутся депутатами местного совета, возможность направленно контактировать с избирателями, чтобы решать их проблемы. Так вот когда я говорю о том, что во многих моментах закон не отвечает Конституции, то прежде всего имею в виду нарушение седьмой статьи Основного Закона, в которой государство признает и гарантирует местное самоуправление. Сегодня нарушены статьи 142, 141, где четко определены границы влияния государства, форма гарантирования государством местного самоуправления.

Судя по вашей оценке отсутствие института самовыдвижения, право избирать мне оставили, а право быть избранным – нет... Но вам и права избирать не оставили! Понимаете, украинцы уже прошли тот путь, когда их устраивало наличие избирательных процедур, которые, так сказать, существуют лишь номинально. Украина сегодня нуждается в более глубокой, реальной демократии, должны быть созданы механизмы и процедуры, которые действительно гарантируют свободу выбора. Но мы видим, что сроки избирательного процесса сегодня подгоняют под интересы одной партии. Инициаторы законопроекта предусмотрели шестьдесят дней на избирательную кампанию, конечно, увидев, что не успевают принять его до 1 июля, а по старому закону кампания длилась девяносто дней. Не успевали, потому что захотелось 31 октября... Потому вся страна должна жить в условиях блицкрига избирательного процесса. Но можно и 31 ноября выборы провести, но в спокойном режиме, создав надлежащие условия.

А разве 60 дней – мало?

Когда избирательный процесс начинается за 60 дней, а одномандатные избирательные округа появляются только за 50 дней, - разве это достаточно для человека, который намерен баллотироваться? В первый раз в Украине создается закон, по которому избирательные округа формируются через десять дней после начала избирательного процесса! Более того – ни в каких важных процедурах не предусмотрен реальный механизм обжалования порядка проведения этих процедур. Это касается и формирования избирательных округов, избирательных комиссий и тому подобное...

А в чем причина такой спешки?

Партия регионов, имея пока еще достаточно широкую электоральную поддержку, хочет быстро провести местные выборы.

После того, как парламент отменил свое решение – постановление Верховной Рады о назначении очередных выборов на 30 мая 2010, - он и по сущноству, и по форме вышел за пределы Конституции Украины. Потому что в соответствии с Конституцией парламент имеет право лишь назначать очередные выборы и не имеет права их отменять. Такую правовую позицию занял Конституционный Суд по делу, которое касалось постановления об отмене тернопольских выборов в областной совет. Еще одно. В 2006 году депутаты местных советов, как и поселковые, городские председатели и депутаты Верховной Рады Крыма, – получили мандат на четыре года. Произошло так, что в заключительных положениях закона 2222 было предусмотрено, что до сентября 2006 года должны вступить в силу изменения, которые касаются раздела о местном самоуправлении в Конституции и изменения к закону о местном самоуправлении. Этого не произошло. Вместо этого имеем коллизию с пяти- и четырехлетними сроками полномочий советов сельских, поселковых и городских председателей. Однако при любых обстоятельствах этот срок их полномочий прошел реально в мае 2010 года.

Следовательно, если бы было желание и воля зайти в конституционное поле, то, конечно, нужно было как можно быстрее проводить местные выборы. Однако выполнять Конституцию нужно разумно, правильно, рационально. Не с точки зрения узкополитического интереса, а с точки зрения интересов общества и государства.

Сначала определили дату, которая является целесообразной по мнению тех, кто входит в коалицию. При этом, я так понимаю, что не всех, а одной политической силы, которая в принципе уже берет под контроль другие. Они исходят из того, что это лучшая дата... Ладно. Тогда давайте перейдем к тому, что же предлагается обществу. А предлагается консервирование ситуации, всех тех изъянов пропорциональной системы, которую все критиковали. Вспомните их программы: все политические партии говорили, что нужны открытые избирательные списки. И что?

Конечно, государство и общество заинтересованы в качественном избирательном законе, чтобы дата проведения выборов была согласована, чтобы избирательная система, по которой проводились бы выборы, воспринималась всем обществом, всеми субъектами избирательного процесса как справедливая, объективная и главное - конституционная.

Но, к сожалению, имеем то, что имеем.

Владимир Шаров, для УНИАН