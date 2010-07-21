ЦИК: во Франции реестр проверяют раз в год, у нас - каждые три месяца

Центральная избирательная комиссия отменила ежегодное информирование граждан о персональных данных относительно избирательного адреса в 2010 году.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН член ЦИК Александр ШЕЛЕСТОВ.

Он пояснил, что органы ведения реестра ежегодно направляют избирателям информацию об их избирательном адресе. Однако в связи с тем, что Верховная Рада Украины назначила на 31 октября проведения выборов в органы местного самоуправления, такое информирование избирателей будет проведено за 10 дней до дня выборов в расширенном варианте и в дополнительном информировании нет необходимости.

А.ШЕЛЕСТОВ также отметил, что внесение изменений в реестр избирателей будет проводиться каждые три месяц, как этого требует законодательство. Кроме того, дополнительные уточнения реестра будут проведены за 25 и 10 дней до дня голосования.

«Например, во Франции реестр избирателей проверяется один раз в год. У нас он (реестр избирателей - УНИАН) обновляется чаще всех в Европе – каждые три месяца. Кроме того, перед выборами он будет обновляться еще дважды – за 25 и за 10 дней до выборов», - сказал А.ШЕЛЕСТОВ.