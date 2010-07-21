«Репортеры без границ» увидели, что в Украине посягают на свободу слова

Представители международной организации "Репортеры без границ" зафиксировали факты нарушения свободы слова в Украине.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил генеральный секретарь организации Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР.

Отвечая на вопрос, каковы его впечатления от визита в Украину и действительно ли в стране посягают на свободу слова, Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР сказал: «Да. Нами в Украине были отмечены факты нарушения свободы слова. Некоторые журналисты подвергались физическим нападениям. Мы также зарегистрировали много случаев цензуры на телевидении, в частности случаи, когда информация отзывалась из телеэфира, снималась с выпуска новостей или просто некоторые темы журналистам запрещали освещать».

По словам руководителя «Репортеров без границ», у него осталось ощущение, что «сейчас в Украине сложилась такая ситуация, когда информация, в которой содержится критика действующей власти, замалчивается». «Мы не говорим о цензуре на централизованном уровне или что есть какая-то вертикаль, которая занимается цензурованием информации, но журналистам не дают возможности проводить объективные расследования и освещать определенные темы», – отметил он.

Как сказал Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР, в Украине наблюдается большое слияние политики и СМИ в лице владельцев и менеджеров медиа, и это само по себе создает предпосылки для цензуры. «Этого невозможно избежать в целом, но нам нужно провести границу между политически ангажированной информацией и объективной информацией, непредвзятой журналистикой», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19-21 июля в Украине с первым визитом после избрания нового Президента Украины находится делегация международной организации «Репортеры без границ». За это время генеральный секретарь «Репортеров без границ» Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР и руководитель европейского отдела организации Эльза ВИДАЛЬ провели ряд встреч с представителями власти, оппозиции и СМИ, по результатам которых организация планирует составить отчет о ситуации со свободой слова в Украине.