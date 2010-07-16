Кравчук: ВР может превратиться в филиал Администрации Президента

Президент Украины 1991-1994 годов Леонид КРАВЧУК считает, что сегодня можно было бы написать лучшую Декларацию о суверенитете, однако в нее не было бы веры.

Такое мнение он выразил сегодня, во время торжественного заседания ВР по случаю 20-й годовщины декларации о суверенитете.

Л.КРАВЧУК объяснил это тем, что противостояние съедает веру и порождает неверие. «Именно этим отличается то время от нынешнего. Тогдашняя Верховная Рада отличается от нынешней тем, что она была эпицентром политических событий, и она формировала фундамент нового государства», - сказал он.

Л.КРАВЧУК добавил, что он как Президент в то время приходил в Верховную Раду и разговаривал с народными депутатами, а теперь «немножко изменилась ситуация». «Очень поделились ветви власти, а точнее – очень надулись, чем поделились», - добавил он.

Л.КРАВЧУК считает, что сейчас приходится говорить о том, что Верховная Рада утратила свою силу и может превратиться в филиал Администрации Президента. Он призвал ВР восстановить свой авторитет. «Верховная Рада не может принимать участие в развертывании политических споров вокруг полномочий. Верховная Рада – это всенародно избранный народом орган», - добавил Л.КРАВЧУК.